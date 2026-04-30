我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於洛杉磯道奇隊的佐佐木朗希本季重回先發輪值後的表現持續低迷。儘管去年他在季後賽轉任牛棚表現亮眼，但今年重拾先發重任後卻陷入掙扎。根據美媒《Sporting News》記者海恩（Billy Heyen）指出，佐佐木目前的投球內容能看出嚴重的問題，尤其是太直的火球，已經成為大聯盟打者的狙擊目標。根據統計，佐佐木朗希本季至今在先發位置僅投了22.2局，卻送出高達13次四壞球保送，被敲出28支安打，其中更包含7發全壘打，導致每局被上壘率（WHIP）飆升至恐怖的1.809。數據分析顯示，佐佐木的招牌指叉球依然具備極佳的誘敵性，但問題在於他往往無法在球數領先時有效壓制對手。更讓人擔憂的是他的速球品質，雖然平均時速高達97英里（約156.1公里），但因球路過於筆直，導致大聯盟打者毫不畏懼。海恩在報導中特別點出，打者面對佐佐木的速球展現出驚人的進攻效率。在43個打數中擊出17支安打，對戰打擊率高達 395，並敲出5支全壘打。能看出佐佐木雖然有球速，但缺乏尾勁與位移，淪為打者眼中的「發球機」。「道奇隊現在的關鍵，是找出讓他恢復狀態的最佳解，」海恩表示，「是應該讓他下放小聯盟調整？再次轉任後援？還是讓他繼續在先發輪值中磨練、靠投球解決困境？目前看來，還有許多問題待解決。」所幸道奇隊目前整體勝率還是不錯，因此即便佐佐木在輪值中略顯掙扎，球隊依然維持分區領先地位。這讓教練團不需要在現階段急於做出斷然的調整，有更多空間讓佐佐木在下半季前找回節奏。如果佐佐木能在進入下半球季與季後賽前提升狀態，目前的低迷可能只是成長的陣痛；反之，若「直球太好打」的問題無法改善，這名昔日撼動世界的日本新星，在大聯盟的先發之路恐怕會走得異常艱辛。