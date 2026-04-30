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洛杉磯湖人球迷終於盼到「鄉村曼巴」回歸！自4月初受傷缺陣至今的二號得分手里夫斯（Austin Reaves），在台灣時間今（30）日獲准於季後賽首輪第五戰出賽。這不僅是里夫斯在本季季後賽的處女秀，更是湖人在面臨火箭反撲之際，最及時的強心針，湖人有望在今日終結系列賽，挺進西區準決賽對戰奧克拉荷馬雷霆。里夫斯（Austin Reaves）自4月2日對戰雷霆一役遭遇左斜肌二級拉傷後，已缺席近一個月的時間。這段期間，他在例行賽場均23.3分的得分缺口，主要由肯納德（Luke Kennard）等奇兵撐起。里夫斯昨日受訪時坦言，看著隊友在場上搏命而自己只能作壁上觀，那種感覺非常「難熬」，如今他終於能戴上熟悉的白色頭帶回到球場。回顧當時的悲慘一夜，湖人不僅失去了里夫斯，連一哥唐西奇（Luka Doncic）也因腿筋二級拉傷倒地。當時唐西奇痛苦倒下時，里夫斯還曾為了保護隊友與雷霆主場球迷發生口角，沒想到隨後兩人都診斷出需休養4至6週的傷勢。如今里夫斯展現強大意志力提前復出，主帥瑞迪克（JJ Redick）終於能重新整頓戰力，不用再辛苦調整輪替陣容。火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）也提到，里夫斯的歸隊將大幅改變湖人的進攻節奏，對火箭的防線是極大威脅。隨著里夫斯重返戰場，湖人陣中的頭號得分王唐西奇（Luka Doncic）復原進度也令人樂觀。唐西奇近期已增加場上的跑動訓練，雖然尚未開始一對一對抗，但外界預期若湖人能挺進第二輪，這位斯洛維尼亞巨星極大機率能在對戰雷霆的系列賽中復出，紫金軍團離「完全體」僅剩一步之遙。