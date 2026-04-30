我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（30）日在主場對戰邁阿密馬林魚隊，最終以2：3吞下連敗。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在9局下半的「短打指令」，被指為親手斷送大谷翔平上場決定比賽勝負的機會，讓大批日本球迷氣憤不已，質疑球團為何不信任球隊王牌有能力送回跑者。事件發生在9局下半，落後1分的道奇隊靠著金慧成與科爾（Alex Cole）連續獲得四壞球保送，在無人出局的情況下攻佔一、二壘。此時輪到第9棒弗里蘭（Alex Freeland），在僅有1顆壞球的情況下，羅伯斯下達了短打指令。弗里蘭雖成功護送跑者至二、三壘，但也造成1出局、一壘空缺的局面。馬林魚隊當機立斷，對下一棒的強打者大谷翔平下達「故意四壞」，直接保送大谷上壘以換取抓雙殺的機會。隨後登場的弗里曼（Freddie Freeman）竟擊出二壘方向滾地球，造成關鍵雙殺守備，比賽就在全場觀眾的嘆息聲中戲劇性地結束。賽後日本社群平台X（原Twitter）爆發大量批評聲音。球迷憤怒表示：「為什麼要在強打者大谷前面做這種意義不明的短打？這不是明擺著讓對手送走大谷嗎？」、「就是羅伯斯的調度失誤」、「難道不能對大谷更有信心、選擇梭哈大谷嗎？」更有球迷心碎直言，這是在無人出局得點圈有人的情況下「最爛的結束方式」。面對外界質疑，羅伯斯在賽後記者會上並未針對短打戰術多做辯解，轉而分析打線現狀。他坦言：「弗里曼目前的狀態確實不佳，揮棒節奏還沒回到水準。」而弗里曼本人也對自己在滿壘絕殺機會擊出併殺打感到沮喪，低頭表示：「我有等到好球，但就是沒打好，沒什麼好解釋的。」大谷翔平今日擔任「第一棒、指定打擊」，全場2打數無安打，但獲得3次四壞球保送，並跑出1次盜壘成功，打擊率2成76，上壘率高達4成06；弗里曼則是5打數0安打，打擊率跌到2成59。道奇隊近期12戰僅拿5勝，在國聯西區與第2名教士隊的勝差已縮小至0.5場。