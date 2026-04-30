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金州勇士球迷們願望可能要成真了！在經歷了一個充滿傷病與遺憾的賽季後，勇士隊正積極規劃休賽季的戰力重組。據資深記者透露，勇士球團已將傳奇射手克萊湯普森（Klay Thompson）列為首要招攬目標。由於獨行俠隊在季中交易掉戴維斯（Anthony Davis）後已退出爭冠行列，這讓湯普森與柯瑞（Stephen Curry）重組「浪花兄弟」的可能性大增。為什麼勇士此時需要湯普森？除了深厚的情懷考量外，現實的戰術需求是主因。勇士潛力小將穆迪（Moses Moody）在季末慘遭髕骨韌帶斷裂重傷，預計將缺席下賽季大半賽程。NBA專欄作家 Peter O’Keefe 指出，勇士急需找人遞補身高6呎6吋、且具備4成三分球命中率的側翼戰力。放眼當今聯盟，這項需求幾乎是為湯普森量身打造。若能成功迎回K湯，將能有效緩解穆迪缺陣帶來的外線火力真空。目前湯普森合約年薪約為1600萬美元，在現行NBA體制下屬於相對容易操作的規模。外界推測，勇士最可能的交易方案是送出受傷的穆迪搭配老將霍福特（Al Horford）來配平薪資。雖然穆迪具備更高的未來成長空間，但勇士隊已無暇等待，急需即戰力來輔佐仍處於巔峰狀態的柯瑞。此外，也有傳聞指出，若交易未能達成，湯普森也極有興趣在明年夏天恢復自由身後，以較低廉的價格與勇士簽約，在大本營結束傳奇生涯。不過，湯普森的回歸可能只是勇士夏季計畫的一部分。考量到巴特勒（Jimmy Butler）下季也將因傷缺席一半賽程，勇士高層正評估爭奪更大牌巨星的可能性。目前的「勇士補強清單」中，包含詹姆斯（LeBron James）、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及雷納德（Kawhi Leonard）都在名單內。