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洛杉磯道奇隊的球員夫人組成的大嫂團（Dodger Wives），於昨日（29日）透過官方Instagram發布了一系列與知名服飾品牌UNIQLO合作的精美合照。這項合作配合道奇隊主場對陣馬林魚隊所舉辦的「女性之夜（Women’s Night）」活動，20位夫人们在球場包廂內展示了品牌商品，並對這次合作表達了極高的熱情。不過人群之 中卻不見大谷翔平老婆田中真美子，也引起外界好奇。在道奇隊與馬林魚隊的系列賽第二戰中，球團特別將其設定為「女性之夜」。主戰捕手史密斯（Will Smith）的妻子卡拉（Cara Smith）等人擔任了本次活動的公關模特兒。在道奇球場的貴賓休息室內，陳列了琳瑯滿目的UNIQLO季節性商品，提供大嫂團成員們挑選與試穿。大嫂團在貼文中興奮地表示：「謝謝UNIQLO！這是一段非常愉快的購物時光，我們已經等不及要衝進店裡逛街了！」在公開的團體合照中，除了球員名宿的妻子們，總教練羅伯斯（Dave Roberts）的夫人翠西亞（Tricia Roberts）也罕見現身，全員面對鏡頭露出燦爛笑容，展現出知性且充滿活力的美貌。道奇球團於今年3月正式宣布與UNIQLO簽署了長期合作夥伴協議。目前道奇球場內部已設有名為「UNIQLO Field at Dodger Stadium」的專屬區域，且在球場中外野後方等多個顯眼位置，都能看見該品牌的巨幅廣告看板。這次大嫂團的親自代言，被視為品牌深耕洛杉磯市場與女性消費群體的重要一步。隨著道奇隊本季球星雲集，這群強大的後援部隊不僅在場邊成為美麗的焦點，更透過與國際品牌合作，將「道奇文化」延伸至時尚與大眾生活之中。