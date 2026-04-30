我是廣告 請繼續往下閱讀

康寧漢半場狂轟27分 刷新活塞隊史紀錄

狀元巔峰互飆 班切羅生涯新高空留遺憾

康寧漢終於得到支援 第二得分點哈里斯穩住陣腳

NBA 2025-26季後賽首輪上演驚心動魄的生死戰，今（30）日東區龍頭底特律活塞面臨1比3落後的絕境，回到主場迎戰力拚「老八傳奇」的奧蘭多魔術。不過魔術賽前傳出惡耗，主將華格納（Franz Wagner）因傷未能出賽，戰力受損。而此役雙方狀元郎展開史詩級對飆，活塞康寧漢（Cade Cunningham）與魔術班切羅（Paolo Banchero）同場砍下45分，最終活塞憑藉康寧漢末節穩定的中距離跳投，以成功續命，將戰線拉回至魔術主場。首節開局活塞便展現強烈企圖心，以38：26取得雙位數領先。康寧漢在第一節僅小試身手拿到7分，但進入第二節他徹底接管比賽，單節9投5中狂砍20分。有趣的是，活塞全隊第二節僅得到28分，除了康寧漢之外的隊友合計9投僅2中，幾乎憑他一己之力抗衡魔術。康寧漢半場結束砍下27分，不僅幫助球隊以66：60領先，更刷新了由他在G1親自創造的活塞隊史季後賽半場得分紀錄（25 分）。下半場戰況進入白熱化，魔術狀元班切羅不甘示弱，在第三節與第四節瘋狂追分。班切羅全場投進6記三分球，轟下季後賽生涯新高的45分外帶9籃板7助攻。第四節末段，班切羅連續三分彈一度讓魔術在最後1分鐘追到僅剩3分差。關鍵時刻，康寧漢再度站了出來。他在剩餘30秒時完成一記精彩的高難度中距離急停跳投，同樣將個人得分推升至單場新高45分，並為活塞奠定5分領先。隨後魔術卡特（Wendell Carter Jr.）被吹判關鍵掩護犯規，讓魔術失去最後反擊機會，只能眼睜睜看著活塞在主場收下勝利。除了康寧漢的紀錄級表現，活塞資深前鋒哈里斯（Tobias Harris）也貢獻了23分8籃板，在康寧漢被包夾時提供了穩定的二次進攻火力。魔術方面，雖然少了華格納，但後衛貝恩（Desmond Bane）依然維持侵略性，全場貢獻18分、5籃板與3抄截，布萊克（Anthony Black）也從板凳跳出挹注19分，一度讓活塞驚出一身冷汗。活塞今日全場罰球次數大幅領先對手，加上康寧漢在關鍵時刻展現了東區龍頭應有的領袖氣質，成功化解被「老八」橫掃的危機。雙方系列賽目前來到2比3，第六戰將移師奧蘭多舉行，魔術是否能守住最後的主場關門機會，或是活塞能一鼓作氣將戰線帶入搶七，已成為全聯盟最受矚目的話題。