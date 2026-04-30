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休士頓火箭隊在季後賽首輪面臨1：3的絕境。就在今（30）日第五戰開打前，ESPN權威名記查拉尼亞（Shams Charania）在節目中透露如果火箭隊能完成大逆轉，將系列賽強行拖入「搶七大戰」，屆時受傷缺陣的當家球星杜蘭特（Kevin Durant）將有機會重披戰袍救火。本季志在衝擊總冠軍的火箭隊，在季後賽開打前的隊內訓練中一哥杜蘭特不慎與隊友相撞受傷，被迫缺席首戰。雖然他在系列賽第二場強行復出並攻下23分，但下半場僅得3分，且全場出現生涯新高的9次失誤，身體狀況顯然未達比賽水準。隨後杜蘭特再度因傷連續缺陣，火箭也接連吞下敗仗。直到第四場比賽，火箭在主場火力全開大勝，才成功扳回一城，避免遭到橫掃的命運。針對杜蘭特的具體傷勢，查拉尼亞在《NBA TODAY》節目中給出了詳細解釋：「杜蘭特遭遇的是左腳踝骨挫傷加扭傷，這類傷勢在例行賽通常需要2到3週的恢復期。目前他的腳踝還是感到僵硬，且伴隨腫脹，嚴重限制了他的移動能力。」這也解釋了為何火箭決定讓杜蘭特繼續缺席即將到來的關鍵第五戰。查拉尼亞在節目中指出，目前火箭必須完全依靠陣中的年輕核心去拚搏，試圖延續賽季命脈。對於球迷最關心的復出時機，查拉尼亞給出了一個明確的前提條件：「如果火箭真的能挺過G5，將比賽帶回休士頓，並成功將系列賽拖進『搶七大戰』，那將是杜蘭特復出的潛在時間點。」不過火箭要把戰局拖到搶七還是非常困難的事，歷史數據來看，160支曾遭遇系列賽0：3落後的球隊中，只有15支（9.3%）最終將系列賽拖入第六場決勝局。這意味著火箭的小將們必須在接下來兩場比賽中打出超水準表現。若能將系列賽帶入決戰時刻，屆時傷勢恢復進入第三週的杜蘭特，將有機會在最後一戰重披戰袍，為球隊提供最關鍵的火力支援。