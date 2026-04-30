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「村神」vs.「菊池」首局正面交鋒 外野飛球遭接殺

意外插曲：菊池雄星左肩緊繃 僅投2局提前退場

村上選球眼大爆發 白襪再見安打氣走天使

芝加哥白襪隊於今（30）日在主場迎戰洛杉磯天使，這場比賽最受關注的焦點莫過於兩位日本球星的「內戰」：目前大聯盟全壘打王首度對上同鄉左投。雖然最終對決因菊池傷退而提早結束，但白襪隊在延長賽展現韌性，以氣走天使，豪奪三連勝。全場引頸期盼的對決在首局上演。村上宗隆以先發一壘手、第二棒的身分登場，在一人出局一壘有人的局面下與菊池雄星展開首度交戰。面對菊池時速95.6英里的火球，村上鎖定一顆正中偏低的球路大棒一揮，擊球仰角高達55度，可惜這顆球最後未能在風勢加持下飛過牆，而是停留在大空檔被左外野手接殺出局。兩人的第二回合對決原訂於第3局展開，但現場卻出現突發狀況。菊池雄星在該局上場熱身時僅投出一球，便神色凝重地示意身體不適。經過防護員短暫上場關切，天使教練團隨即決定將其換下。天使球團隨後對外證實，菊池是因為「左肩緊繃」而退場，令現場期待續戰的球迷深感遺憾。雖然此役村上宗隆在打擊紀錄上為2打數無安打，但他展現了極佳的選球耐心。在菊池退場後，村上分別於第3、6局與關鍵的第10局選到四壞球保送，全場合計獲得，打擊率目前維持在2成36。雙方在正規9局戰成2：2平手，進入延長賽第10局，村上宗隆再次發揮選球眼，連看四顆壞球直接擠成滿壘。隨後白襪強打蒙哥馬利（Colson Montgomery）把握機會，敲出一記中外野平飛再見安打，一棒定江山，幫助白襪以一分之差收下勝利。這場原本預計會是煙硝味十足的「日本內戰」，雖然因傷病提前畫下句點，但村上宗隆即便不靠長打，仍用優異的選球眼為球隊勝利做出巨大貢獻。