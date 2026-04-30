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洛杉磯道奇隊今日（30日）在主場迎戰邁阿密馬林魚隊，最終以2：3吞下二連敗。雖然道奇隊在9局下半一度創造出1出局滿壘的絕佳逆轉機會，但比賽卻在大谷翔平（Shohei Ohtani）捲入一場60年來首見的罕見雙殺守備中意外收場。這場奇特的比賽結局讓全場球迷目瞪口呆，大谷雖然全場獲得3次保送並跑出本季第4盜，仍無法改寫輸球命運。比賽進入9局下半，落後1分的道奇隊透過連續保送與犧牲觸擊，成功在1出局後攻佔二、三壘。此時馬林魚隊決定對第1棒大谷翔平執行故意四壞球策略，在大片噓聲中送大谷上一壘並塞成滿壘。隨後登場的弗里曼（Freddie Freeman）擊出一記二壘方向的軟弱滾地球。馬林魚二壘手艾德華茲（Xavier Edwards）接球後，第一時間試圖觸殺往二壘奔跑的一壘跑者大谷翔平。大谷為了躲避觸殺，拚命向一壘側後退躲閃，但最終仍被判定出局。艾德華茲隨後在幾乎同一時間踩下一壘壘包，領先打者完成封殺。這場奇特的比賽結局引發了社群媒體的熱烈討論。根據專門紀錄MLB官方指出，這是一場極其罕見的「二壘手獨力滾地球雙殺（Unassisted Ground Ball Double Play by Second Baseman）」。上一次發生類似的紀錄要追溯到1966年7月24日由雙城隊托瓦（Cesar Tovar）所達成，至今已相隔長達60年。大谷翔平在躲避觸殺時，被判定偏離壘線（Base Path）超過3英呎（約91.4公分）而宣告出局，由於艾德華茲獨自完成觸殺（判定）與踩壘，因此形成不需經由傳球的雙殺守備。大谷翔平今日雖然2打數無安打，但憑藉過人的選球眼獲得3次保送，並在第3局達成個人本季第4次盜壘成功。然而，這場「尷尬」的比賽結尾讓許多日本球迷在社群平台X上留言直呼：「這輸法太痛苦了」、「竟然是以這種奇妙的方式結束」。奇隊在近期12場比賽中僅獲5勝，目前在分區僅領先教士隊0.5場勝差，急需在接下來的休養日後重新調整狀態。