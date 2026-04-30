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洛杉磯湖人隊今（30）日在主場迎來與休士頓火箭隊的系列賽第五戰。在首節比賽中，當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再度於史冊留名，他在一次防守中精準預判，完成生涯季後賽第500次抄截，成為NBA歷史上首位、也是唯一一位達成此神級紀錄的球員，持續鞏固「數據之王」的地位。在今日第一節賽事中，詹姆斯展現頂級的防守嗅覺，從後場快速回防並完成抄截，這一球正式宣告他季後賽生涯抄截總數來到500次。在NBA歷史長河中，詹姆斯的這項紀錄可謂是「斷層式」領先。目前季後賽抄截榜歷史第二名為傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）的395次，第三名則是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的376次。詹姆斯不僅超越了前輩，更將這項門檻拉高到後人難以企及的500次大關。除了個人紀錄，湖人隊今日的目標明確就是終結系列賽。目前湖人以3：1領先，歷史數據顯示，NBA史上從未有球隊能在0：3落後的絕境下翻盤，火箭雖在第四戰避免了橫掃，但今日面對的是擁有「主場關門神話」的詹姆斯。根據統計，詹姆斯自2008年以來，從未在主場的關門戰落敗過。上一次他在主場輸掉晉級戰時，他的大兒子布朗尼（Bronny James）甚至還未滿四歲。這項跨越18年的穩定表現，無疑為火箭隊的晉級希望判了死刑。