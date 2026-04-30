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▲洛杉磯道奇隊潛力捕手拉辛（Dalton Rushing）雖然近期在打擊端表現優異，但其場上的言行舉止卻不斷引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇球團正式宣布，與多倫多藍鳥達成協議，以金錢交易來28歲的工具人強打費茲傑羅（Tyler Fitzgerald）。（圖／美聯社／達志影像）

▲總管弗里德曼（Andrew Friedman）與總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，管理大谷的二刀流進度沒有精密的科學數字或經驗可以參考，完全是摸著石頭過河。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇隊近期在場內外都極不平靜。隨著球隊透過現金交易從藍鳥隊換回了菲茨傑拉德（Tyler Fitzgerald），這支宇宙戰艦看似補齊了防守深度，實則正觸發一連串的戰力與形象危機。目前道奇隊面臨三大核心問題：新秀拉辛（Dalton Rushing）暴衝的數據與脾氣、韓籍新秀金慧成的球隊定位，以及大谷翔平「二刀流」負載平衡的實驗。道奇隊捕手新秀拉辛本季開局的表現，只能用「外星人」來形容。在生涯前49個打席中，他敲出了7發全壘打，其進階數據加權得分創造值（wRC+）高達驚人的「255」。這意味著他在場上的進攻生產力是聯盟平均水準的2.5倍以上，這種破壞力在道奇隊史新秀中絕無僅有。然而，拉辛在場上的「侵略性」似乎正從打擊區蔓延到休息區與嘴皮上。從對決巨人隊李政厚的不當發言，到日前被小熊隊赫納（Nico Hoerner）證實辱罵阿瑪亞（Miguel Amaya）為「死胖子」，拉辛正迅速成為聯盟公敵。昨日對陣馬林魚隊，拉辛因計時違規遭判定三振而暴怒，外界對於他失控的行徑已經頗有微詞。儘管重播顯示他確實喊了兩次暫停，但在爭議纏身的情況下，輿論不可能偏向他。拉辛必須學會控制自己，有競爭心是好事，但凡事都有邊界，如何取得其中平衡，老將和教練們應該幫助他。道奇隊與藍鳥隊完成交易，換回了具備優異守備能力的工具人泰勒·菲茨傑拉德（Tyler Fitzgerald）。這樁交易補強了年初簽錯人的決策，但也讓道奇的內野防線變得極度擁擠。這項異動受創最深的恐怕是季前受矚目的韓籍新秀金慧成（Hyeseong Kim）。隨著艾德曼（Tommy Edman）與貝茲（Mookie Betts）即將回歸，加上另一位大物新秀弗里蘭（Alex Freeland）的競爭，菲茨傑拉德的加入讓名單更顯緊繃。如果金慧成無法在短時間內提升打擊穩定度，他與表現不如預期的艾斯皮諾（Santiago Espinal）都將面臨被下放或邊緣化的風險。菲茨傑拉德去年在巨人隊展現出0.831的優異OPS值，他的防守保險價值極高，這對金慧成來說無疑是一記警鐘。最後一個難題在於大谷翔平。總管弗里德曼（Andrew Friedman）與總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，管理大谷的二刀流進度沒有精密的科學數字或經驗可以參考，完全是摸著石頭過河。昨日大谷以投手身分登場，投出6局9K、防禦率0.60的統治級表現，但道奇打線卻因缺乏大谷的棒子，最終以1：2惜敗。這凸顯了道奇的兩難：如果不限制大谷，他可能在5月就打出賽揚獎等級數據，但到了10月季後賽恐怕會體能枯竭；如果限制他，球隊就得承擔像昨日那樣因火力短缺而輸球的代價。目前大谷本季打擊OPS為.898、6發全壘打，對他而言僅是「未達水準」，道奇正試圖在贏球與保護大谷身體之間尋找那個神祕的平衡點。