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旅美台將鄧愷威、李灝宇昨（29）日在大聯盟舞台齊放異彩！李灝宇展現重砲本色，揮出初速破165公里的強勁二壘安打；投手鄧愷威則臨危受命擔綱先發，繳出無保送、高好球率表現，也讓MLB官方Threads帳號連續發文表揚，引台灣網友半夜瘋狂按讚，笑稱「官方終於想起流量密碼了！」效力於底特律老虎的「台灣怪力男」李灝宇，昨日在對戰亞特蘭大勇士的比賽中持續展現重砲實力。他這次不再代打上場，而是擔任先發三壘手。在五局上的第二次打席揮出重擊，以高達 102.8英里（約165.4公里）的擊球初速，掃出一支強勁的左外野二壘安打。李灝宇自從轟出大聯盟生涯首支全壘打後，連續兩場比賽都有長打演出。雖然在第三打席因戰術考量被換代打提早下場，但李灝宇全場留下2打數1安打的表現，賽後打擊率穩步回升至0.238。除了李灝宇外，昨天也有上場的鄧愷威，竟從救援升至先發投手，面對金鶯主投3局失2分。此戰他最快球速到93.3英哩（約150.1公里），並以高達七成的「好球率」驚艷全場，完成無保送的投球表現。對於台灣球迷來說昨天是重要的一天，對於MLB官方來說也是難得的一天，官方社群在比賽結束後於Threads上發布李灝宇、鄧愷威的好表現，不過發布時間距離比賽結束已隔了幾乎半天以上。大聯盟發佈鄧愷威登板投球的影片，並寫下「鄧愷威昨晚先發登板的精彩時刻」，並搭配火焰符號。後來又補上一則鄧愷威的投球數據，「鄧愷威在昨晚本季首次先發登板，3局投球、2次三振、失2分責失分，本季的防禦率為2.75」。因台灣球員在大聯盟皆有好表現，大聯盟的發文效率也讓台灣網友笑說，「這發文頻率像是Threads只有台灣人使用」、「流量本量來了」、「別再發了，害我一直按讚」，也有球迷相當感動大聯盟社群小編有想到鄧愷威。此外，大聯盟也發出一則李灝宇打擊片段，「李灝宇昨晚為老虎隊敲出關鍵二壘安打！」也讓他的跑壘身影永留在官方版面上。下面同樣集結台灣網友留言，「終於發了，等的就是這一刻」，更有網友表示等發文等到睡著，半夜起床就是為了幫台灣球員們按讚加油，大喊「台灣人集合啦！」