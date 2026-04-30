金州勇士隊在附加賽出局後，全美原先普遍預期已經執教12年的功勳教頭科爾（Steve Kerr）將在今夏卸下教鞭，轉戰媒體圈。然而，這段看似已寫好終章的傳奇故事，最近卻出現了轉折。根據《NBC Sports Bay Area》資深記者普爾（Monte Poole）的最新報導，科爾與勇士高層會面後，留任的可能性已大幅回升，從原先離隊的定局轉向「五五波」。
會談氣氛生變 消息人士：科爾聽起來已有明年計畫
根據《NBC Sports Bay Area》資深記者普爾（Monte Poole）報導，科爾於當地時間週一與勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）及老闆拉卡柏（Joe Lacob）進行了長談。雖然雙方預計下週還會再次碰面，但週一的會談釋放出了與先前截然不同的訊號。
一位聯盟消息人士向普爾透露，在會談過後，科爾聽起來就像是一個「已經對下個賽季有執教計畫的人」。另一位知情人士則分析：「原本賽季結束時，我認為他離開的機率是60%，但現在看來，續留與離開的機率各佔一半（50-50）。」
不為高薪只為原則 科爾回歸取決於「個人價值觀」
普爾在報導中強調，科爾目前的遲疑並非為了索要更高額的續約合約。對於這位帶領勇士奪下四座總冠軍、手握隊史最高勝率與勝場數（604勝）的傳奇教頭而言，金錢早已不是首要考量。
報導中有消息來源透露：「這與合約規模無關，這不是為了爭取更多錢，而是關於職業與個人原則的堅持。」如果科爾最終選擇留下，更多是出於對勇士這支球隊的責任感。
科爾在近期接受《The New Yorker》專訪時展現了極度開放的態度，大談與格林（Draymond Green）的複雜關係、對中國與香港議題的過往遺憾，甚至是對 NBA 改制的看法。這種「卸下心防」的表現，曾被視為退役前兆，不過美媒《Heavy Sports》如今認為也可能是他在重整心態後，思考如何帶領勇士開啟新篇章。
勇士給十足耐心！助教團隊的未來懸而未決
勇士隊高層願意給予科爾充分的思考時間，但這種不確定性也對球隊產生了副作用。普爾指出，科爾的助教團隊目前對自己的飯碗感到焦慮，因為若科爾決定離開，整個執教班底勢必迎來大地震。
勇士核心球星格林（Draymond Green）先前曾預測科爾會選擇走人，但由於科爾並未在賽季結束第一時間宣布退役，這種拖延反而增加了續約的可能性。業界普遍認為，若科爾真的鐵了心要走，不會讓事態拖延至今，影響球隊與下屬的布局。
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根據《NBC Sports Bay Area》資深記者普爾（Monte Poole）報導，科爾於當地時間週一與勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）及老闆拉卡柏（Joe Lacob）進行了長談。雖然雙方預計下週還會再次碰面，但週一的會談釋放出了與先前截然不同的訊號。
一位聯盟消息人士向普爾透露，在會談過後，科爾聽起來就像是一個「已經對下個賽季有執教計畫的人」。另一位知情人士則分析：「原本賽季結束時，我認為他離開的機率是60%，但現在看來，續留與離開的機率各佔一半（50-50）。」
不為高薪只為原則 科爾回歸取決於「個人價值觀」
普爾在報導中強調，科爾目前的遲疑並非為了索要更高額的續約合約。對於這位帶領勇士奪下四座總冠軍、手握隊史最高勝率與勝場數（604勝）的傳奇教頭而言，金錢早已不是首要考量。
報導中有消息來源透露：「這與合約規模無關，這不是為了爭取更多錢，而是關於職業與個人原則的堅持。」如果科爾最終選擇留下，更多是出於對勇士這支球隊的責任感。
科爾在近期接受《The New Yorker》專訪時展現了極度開放的態度，大談與格林（Draymond Green）的複雜關係、對中國與香港議題的過往遺憾，甚至是對 NBA 改制的看法。這種「卸下心防」的表現，曾被視為退役前兆，不過美媒《Heavy Sports》如今認為也可能是他在重整心態後，思考如何帶領勇士開啟新篇章。
勇士給十足耐心！助教團隊的未來懸而未決
勇士隊高層願意給予科爾充分的思考時間，但這種不確定性也對球隊產生了副作用。普爾指出，科爾的助教團隊目前對自己的飯碗感到焦慮，因為若科爾決定離開，整個執教班底勢必迎來大地震。
勇士核心球星格林（Draymond Green）先前曾預測科爾會選擇走人，但由於科爾並未在賽季結束第一時間宣布退役，這種拖延反而增加了續約的可能性。業界普遍認為，若科爾真的鐵了心要走，不會讓事態拖延至今，影響球隊與下屬的布局。