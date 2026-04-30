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▲此役雙方狀元郎展開史詩級對飆，活塞康寧漢（Cade Cunningham）與魔術班切羅（Paolo Banchero）同場砍下45分，最終活塞憑藉康寧漢末節穩定的中距離跳投，以116：109成功續命。（圖／美聯社／達志影像）

本屆NBA季後賽東區第一輪正上演著一場前所未有的集體大戰。四組系列賽不約而同地打到第6戰，目前全數對戰組合來到3勝2負的賽點僵局，這在NBA現代化季後賽制度確立以來史上頭一遭。目前東區頭號種子底特律活塞面對第8種子奧蘭多魔術，竟遭後者以3比2超前領先，「爆冷警報」在活塞主場上空響起。波士頓塞爾提克雖然仍以3比2領先費城76人，但恩比德（Joel Embiid）在第五戰砍下33分強勢回應，讓系列賽充滿變數。而紐約尼克與克里夫蘭騎士雖然取得聽牌優勢，但在今年毫無冷場的東區，誰也不敢斷言能提前收工。自1984年NBA正式將第一輪改制為最佳七戰四勝制以來，從未有過單一年度東區第一輪四組系列賽「同時」走到3：2的紀錄。過去最接近的案例，也不過是部分年份出現兩至三組系列賽進入Game 6或Game 7的局面。2024年東區第一輪，騎士對魔術曾鏖戰至7場，但彼時其他對決早已塵埃落定；至於歷史上公認最為激烈的東區對決，如2023年東區決賽熱火逼退塞爾提克至Game 7、2012年詹姆斯（LeBron James）率熱火在3：2落後時力挽狂瀾，不過多發生於分區半決賽或決賽階段，而非第一輪。根據NBA歷史統計，季後賽系列賽中取得3比2領先的球隊，最終晉級的勝率約在85%。然而，今年東區的四組對決明顯打破了預期。活塞（一號種子）遭魔術（八號種子）反超、塞爾提克被恩比德單人扛起的76人緊咬。