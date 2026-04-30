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▲統一獅去年舉辦三麗鷗聯名日，辦在高雄澄清湖棒球場受到熱烈歡迎，今年首度前進大巨蛋。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEN獅將於6月5日至6月7日連續3天前進臺北大巨蛋擔任主場賽事，這也是獅隊本季首度於大台北地區擔任主場。延續去年與三麗鷗合作於高雄澄清湖棒球場推出聯名主題日所獲得的熱烈迴響，今年雙方再度攜手，推出全新主題活動SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting，邀請球迷一起走進臺北大巨蛋，展開充滿驚喜的尋寶之旅。本次活動由人氣明星Hello Kitty領軍，率領大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓現身球場，與球迷一同挑戰尋寶任務。活動期間，臺北大巨蛋館內將規劃多項趣味尋寶關卡，讓進場球迷在觀賽之餘，也能體驗互動闖關樂趣。此外，賽前更將舉辦三麗鷗明星合影見面會，並攜手UniGirls帶來聯合舞蹈表演，3天搭配不同曲目演出，以滿滿萌力與熱情，打造最歡樂的主題日盛宴。迎接即將到來的暑假，本次主題日形象設計特別以「戶外陽光尋寶」為概念，除了現場登場的6位明星角色外，更邀請超人氣帕恰狗一同入鏡。主視覺融合夏日戶外風格，角色們更以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值，勢必成為今夏最吸睛的限定主題設計。SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting 主題日臺北大巨蛋預售門票，將於5月5日中午12:00 起，於全台統一超商 ibon 售票系統正式開賣。6月5日（五）Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、布丁狗6月6日（六）酷洛米、人魚漢頓、大耳狗、布丁狗6月7日（日）Hello Kitty、、人魚漢頓、大耳狗、布丁狗、美樂蒂◉ 2026年豪華季票會員優先購票5月5日（二）12:00－17:00◉ 2026獅卡PLUS會員優先購票5月5日（二）18:00－5月6日（三）17:00◉ 兆豐聯名卡卡友優先購票5月6日（三）18:00－5月7日（四）17:00◉ 全面開賣5月7日（四）18:00起