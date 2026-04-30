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奧蘭多魔術隊今（30）日作客底特律，力求終結系列賽。儘管魔術當家球星班切羅（Paolo Banchero）狂轟45分展現統治力，但仍不敵同樣砍下45分的活塞少主康寧漢（Cade Cunningham），魔術終場以109：116吞敗，系列賽被追至3：2。賽後，曾帶領魔術闖進總決賽的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也隨即在社群平台發聲，激勵老東家務必在下一場「關門」。這場關鍵的第五戰演變成兩位年輕狀元的正面對決。魔術隊班切羅全場表現全面，不僅狂砍45分，還抓下9個籃板並送出7次助攻，幾乎憑藉一己之力扛起球隊的進攻。然而，活塞隊並未打算就此收假，康寧漢同樣交出45分的滿分成績單，率領底特律大軍在主場捍衛勝利，將系列賽強行拖入第六場。在魔術隊錯失客場關門的良機後，昔日奧蘭多英雄、傳奇球星霍華德第一時間在社群平台X上發文力挺，他寫道：「Let's go 奧蘭多必須終結他們。」對於這支以班切羅為核心的年輕魔術隊來說，下一戰將是隊史關鍵里程碑。魔術隊正尋求自2010年以來的首次季後賽系列賽勝利，巧合的是當時的魔術仍由霍華德領軍。若能回到主場成功晉級，將正式宣告這支東區新勢力的崛起。儘管第五戰失利讓氣氛變得緊張，但手握3：2領先且擁有主場優勢的魔術隊，仍被看好能挺進次輪。全奧蘭多的球迷都在等待，這群年輕球員能否經受住季後賽的洗禮，完成長達16年的等待。