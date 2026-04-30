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洛杉磯湖人隊今（30）日回到主場進行季後賽首輪第五戰，力求終結系列賽。雖然41歲的超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）達成季後賽生涯500次抄截的史詩級里程碑，但湖人全隊外線手感低迷，最終以93：99不敵展現頑強韌性的休士頓火箭隊，系列賽總比分被追至3：2，戰線將被拖回休士頓。儘管湖人輸球，但詹姆斯在個人的第297場季後賽中再度改寫歷史。他在首節便完成關鍵抄截，正式達成季後賽生涯抄截，成為NBA歷史上唯一進入「500俱樂部」的球員。這項數據堪稱「斷層式」領先，排名歷史第二的皮朋（Scottie Pippen）為395次，第三名的喬丹（Michael Jordan）則為376次。然而，這場紀錄之夜最終卻因輸球而蒙上陰影，詹姆斯末節雖獨拿11分、全場貢獻25分與7助攻，但關鍵時刻外線失準，遺憾吞下「里程悲」。今日湖人另一大焦點是受傷休養9場的「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）正式復出。里夫斯替補上陣後隨即展現絕佳狀態，上半場6投3中攻下11分，帶動全隊攻勢。然而，火箭隊下半場針對里夫斯加強防守，派出運動能力出色的湯普森（Amen Thompson）形影不離地貼身防守，導致里夫斯後段命中率斷崖式下滑，最終全場16投4中，拿下22分、4籃板與6助攻。此外，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）今日在禁區表現勇猛，14投9中瘋狂繳出18分、17籃板的「雙十」數據，是湖人能在末節一度追至5分差的核心力量。湖人今日落敗主因在於外線防線崩潰，被火箭隊的「三分雨」一度拉開至13分。加上球隊失誤問題依然很嚴重，讓原本系列賽3：0領先的絕對優勢消磨殆盡。根據歷史數據，過去160支面臨 0：3 落後的球隊中，僅有15支（9.3%）能將系列賽拖入第六場，如今火箭隊已成功成為其中一員。若湖人無法在客場第六戰關門，系列賽一旦進入搶七大戰，即便擁有主場優勢，勝負仍難以預料。