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洛杉磯湖人今（30）日93：99不敵休士頓火箭，季後賽首輪系列賽被拖入第6場，獨立帶隊的41歲球星詹姆斯（LeBron James）賽前接受《ESPN》訪問時更驚曝，過去5年來一直帶傷比賽，主因是2020-21球季例行賽對上亞特蘭大老鷹時，腳踝被希爾（Solomon Hill）撞傷，休戰超過20場比賽，一切從那時開始就回不去了，詹姆斯征戰NBA超過23個球季，直到35歲過後仍保持高檔狀態，尤其今年以41歲高齡獨自率隊作戰，讓人看見他超人般的體能條件。但他今日賽前透露，自己過去5年來一直與腳踝傷勢抗戰，且至今都還未痊癒。2021年3月22日湖人交手老鷹，詹姆斯第二節在一次爭搶球權時，被飛撲搶球的希爾直接撞擊腳踝，右腳當場形成驚悚內翻，詹姆斯痛到倒地不起，在醫護人員攙扶下退場，後續休戰生涯最多的20場比賽，直到5月1日才回歸。「我的腳踝從那時就沒好過。我一直努力想完全康復，但腳踝直到現在，始終有點『麻麻的』。」詹姆斯無奈地說，當時自己正處在生涯顛峰，前一季率領湖人拿到總冠軍，自認很有機會奪下2連霸，但那次嚴重的腳踝扭傷改變了一切，當時湖人在季後賽次輪以2勝4敗被太陽淘汰，後續2季詹姆斯分別只出賽55場、54場，直到2023年才重新打了超過70場比賽，數據也相比巔峰時期有所下滑，稍早面對火箭第5戰，詹姆斯先發上陣超過39分鐘，攻下25分、3籃板與7助攻，但三分線外6投0中。