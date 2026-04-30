我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年4月30日，NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽爆發了開賽以來最熱血的一場戰役。休士頓火箭隊首輪系列賽在客場G5以99：93力克洛杉磯湖人隊，將系列賽比分追成2：3，幾個輕人在沒有老將壓陣的情況下真的打出血性，特別是謝潑德（Reed Sheppard）和史密斯（Jabari Smith Jr.）兩名G3遭逆轉的戰犯，今天算是自我救贖了。反觀湖人雖然仍手握聽牌優勢，歷史數據也站在他們這邊，但這場比賽末節所展現的氣勢消長，以及球隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）的傷情，卻讓人不禁有所遐想：難道NBA歷史上首場「0：3落後大翻盤」的神話，真的要在這群火箭年輕人手中實現了嗎？這一場比賽末節湖人一度落後達13分，但詹姆斯重新回到場上後，帶領湖人打出精彩反擊，他本人也錯位打擊申京得手，幫助主場均追到剩3分。但在關鍵時刻謝潑德站了出來，先是擋拆後在艾頓（Deandre Ayton）面前投進三分球，之後又是乾淨地從詹姆斯手中搶走球，並且快攻上籃，幫助火箭重新拉開到7分差，這一攻一防給予年輕火箭非常大的信心。不只是謝潑德，G3腦衝傳球葬送勝利的史密斯這一場也在讀秒時刻穩穩罰進關鍵兩罰，火箭這一些小朋友這一場自我救贖，慢慢在大比賽中成長，自信和氣質已經有所不同，湖人隊應該要感到緊張。謝潑德這一場只有12分，但關鍵時刻發揮至關重要，這對火箭系列賽有積極意義，因為他是為數不多可以處理球的火箭球員，他要是能穩定下來，團隊也會比較好運種，申京（Alperen Sengun）更是可以不用跑出來接球，可以提前落位進攻。史密斯（Jabari Smith Jr.）本場砍下全隊最高22分，更在讀秒時刻穩穩罰進兩球，達成自我救贖。伊森（Tari Eason）的18分與湯普森（Amen Thompson）分別拿到18分和15分同樣功不可沒。而本場最令火箭球迷動容的一幕是：比賽最後時刻，湯普森帶著伊森、史密斯、謝潑德與申京（Alperen Sengun）五位年輕核心聚在一起商量戰術。在沒有杜蘭特（Kevin Durant）等老將壓陣的情況下，這群平均年齡不到23歲的年輕人，正在大賽中完成驚人的蛻變與成長。火箭今年拿下NBA冠軍的機率基本上可以說是0，因此能不能在和詹姆斯以及洛杉磯湖人隊的交手中得到經驗持續成長，才是最重要的事。因此這一場比賽光是能看到他們能在大場面靠自己贏球，對於球隊來說就意義非凡。根據紀錄，NBA歷史上共有161支球隊面臨0：3落後的絕境，其中僅有16支球隊能將比賽拖入第六場，比例不到10%。火箭隊成功挺過了兩次淘汰危機，接下來G6將回到休士頓主場進行。帕金斯（Kendrick Perkins）在《NBA TODAY》中提到，雖然外界不看好翻盤，但火箭的防守基本盤已經找回來了。反觀湖人，雖然詹姆斯依舊砍下25分，但面對體力恢復極快的火箭年輕軍，湖人的體能與氣勢已不再佔優。如果火箭能在主場贏下G6，雙方將進入湖人主場的搶七大戰。系列賽打到這個階段，雙方底牌都已經亮出，G6和G7就是純粹意志力的比拚。火箭的小朋友們正在創造歷史，而湖人隊若不能在G6速戰速決，這齣「讓3追4」的大戲，恐怕將演變成湖人隊史最尷尬的季後賽夢魘。