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▲在里夫斯接管部分組織權後，老將詹姆斯（LeBron James）的體能分配雖有緩解，但進攻端的斷電現象卻頻繁發生。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊今（30）日在主場以93：99惜敗休士頓火箭，原本系列賽3：0的絕對領先優勢，在連丟兩場後被追至3：2。這場關門戰的轉折，聚焦在傷癒復出的「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）身上。雖然他的回歸帶動了開場氣勢，但從數據與戰術層面觀察，他的復出反而成了湖人今日崩盤的隱形導火線。相隔27天重回賽場，里夫斯的首節表現確實令人驚艷，替補上陣不到6分鐘便連砍8分，助湖人一度握有11分領先。然而，隨著比賽的進行，傷後手感生疏的問題徹底暴露。首先是投籃準星徹底迷失，里夫斯全場16投僅4中、命中率25%，三分球更是淒慘的8投2中。儘管他展現傷癒復出的強韌鬥志，靠著13罰12中刷出22分，但他不高的效率，讓湖人在追分關鍵期屢屢受挫。接著是化學效應失衡，里夫斯的回歸嚴重稀釋了肯納德（Luke Kennard）與史馬特（Marcus Smart）的球權。肯納德此役陷入低迷。肯納德上半場出賽16分鐘，3投0中一分未得，下半場就改成里夫斯先發。湖人上半場出現高達9次失誤，進攻端不再如前三戰般流暢，反而顯得雜亂無章。最後是，防守端成為突破口。當里夫斯進入輪替陣容，湖人外線防守的壓迫感明顯下降。火箭這支年輕、體能勁爆的球隊絕對會抓住機會，前三節三分球33投12中，這與里夫斯在場時給予的防守空間過大不無關係。湖人今日的潰敗不僅是個人狀態的問題，還有心態是的失衡。首節取得領先後，湖人防守強度驟降，第二節被火箭打出30：19的反撲公視。火箭隊利用湯普森（Amen Thompson）的速度與伊森（Tari Eason）的火力，不斷衝擊湖人禁區。反觀湖人，在里夫斯接管部分組織權後，老將詹姆斯（LeBron James）的體能分配雖有緩解，但進攻端的斷電現象卻頻繁發生。湖人從領先11分到一度落後13分，完全被火箭的節奏牽著走，即便末節詹皇試圖隻手遮天救火，仍難掩整體防線的潰敗。賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）接受訪問時說道：「系列賽就是先拿下四場勝利的一方晉級。我們開局拿下前三場，對手連扳兩場。接下來我們必須拿出更好的表現。」對湖人而言，下一戰前往休士頓已無退路。里夫斯必須在48小時內找回投籃準星，而非單純依靠罰球取分。總教練瑞迪克（JJ Redick）也需重新梳理里夫斯與其他後衛的球權比例。若無法在第六戰成功關門，一旦戰線被拖入壓力極大的「搶七大戰」，這支高齡紫金軍團能否挺過體能與心理的雙重考驗，將被打上巨大的問號。