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里夫斯復出秀手感低迷 全場16投僅4中

火箭防守加壓 客場逆襲反客為主

「讓3追4」劇本浮現？湖人壓力重返休士頓

NBA 2025-26季後賽首輪戰局風雲變幻，原先握有3比0絕對領先的洛杉磯湖人，今（30）日在主場Crypto.com Arena進行第五戰，力圖關門晉級。雖然賽前迎來大將里夫斯（Austin Reaves）傷癒復出的好消息，但湖人全隊進攻陷入泥淖，終場以不敵休士頓火箭。火箭在連追兩場後，目前將系列賽扳成2比3，讓大眾議論紛紛的「讓三追四」奇蹟劇本，似乎正一步步邁向現實。因傷缺陣多場的湖人核心後衛里夫斯，今日終於披掛上陣，他在全場球迷的歡呼聲中替補出賽33分鐘。然而，久未實戰的里夫斯明顯還在找尋比賽節奏，全場16次出手僅命中4球，其中外線更是8投2中，手感相當冰冷。儘管手感欠佳，里夫斯仍展現了極高的侵略性，頻頻衝擊禁區製造犯規，整場罰球13投12中，最終仍斬獲22分、4籃板與6助攻的全能數據。但對於需要強大火力支援詹姆斯（LeBron James）的湖人來說，里夫斯在運動戰中的低迷，成為了此役敗北的關鍵之一。面臨淘汰邊緣的火箭隊今日展現了驚人的韌性，尤其是針對湖人外圍投射的干擾極其成功。在杜蘭特（Kevin Durant）持續缺陣的情況下，火箭憑藉著優異的團隊防守將湖人的總得分壓制在100分以下。比賽末段，火箭靠著小史密斯（Jabari Smith Jr.）與申京（Alperen Sengun）在禁區的穩定輸出，成功擋住了湖人最後一波反撲。湖人雖然在末節試圖縮小分差，但多次關鍵失誤與打鐵讓主場球迷大失所望。歷史上從未有球隊在0比3落後的情況下完成逆轉，但火箭目前連贏兩場，已經將懸念帶回了休士頓主場，有望將系列賽扳平至3：3。對於湖人而言，原以為能在主場順利晉級，如今卻要面臨夜長夢多的壓力。若里夫斯在下一場比賽仍無法找回運動戰準星，且湖人無法解決近期頻發的失誤問題，這場系列賽極有可能被火箭拖入搶七大戰，且屆時還可能贏來杜蘭特的回歸。目前戰局已從「關門戰」演變成一場意志力的馬拉松，火箭是否能寫下NBA歷史新頁，全世界球迷都在關注。