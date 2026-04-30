我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）東區季後賽天王山之戰火藥味十足！克里夫蘭騎士今日（30 日）靠著哈登（James Harden）與施洛德（Dennis Schroder）聯手，以125：120擊退多倫多暴龍，取系列賽聽牌優勢。然而光是單場就爆發兩次肢體接觸頻繁，其中騎士隊哈登兩度與暴龍巴恩斯、巴雷特爆發推擠對峙。賽後哈登平淡表示「沒有過節」，強調這只是季後賽的高壓常態，隊友施洛德則稱，「我熱愛大場面」。季後賽首輪第五戰今開打，騎士、暴龍全場焦點除得分拉鋸外，雙方肢體衝突不斷，騎士核心哈登（James Harden）先是在第三節與巴恩斯（Scottie Barnes）發生劇烈推擠，末節又因拒絕交出球權，與巴雷特（RJ Barrett）在暴龍板凳席前引發第二波對峙。此役哈登（James Harden）出賽長達40分鐘，繳出23分、9籃板、5助攻的全面數據，不過他在場上兩次成為衝突焦點，由於先是與巴恩斯正面對衝，隨後又在暫停時與巴雷特（RJ Barrett）因搶球爆發口角，他在賽後也被問及此事。對此，哈登表示，與巴雷特之間並無私怨，單純是因為這場比賽的分量極重，必賽本就該如此激烈，「沒什麼事，也沒有任何私下過節的意思。這是季後賽，又是至關重要的第五場。我們都清楚這場比賽的份量，氣氛本來就會這樣。」除了哈登的帶領，騎士老將施洛德（Dennis Schroder）也發揮穩定軍心的作用。他全場11投 7中，包含3記三分球，高效進帳19分。施洛德賽後坦言，自己喜歡「大場面」，「我熱愛季後賽，每個球員都是為了這一刻而努力。」「我職業生涯經歷過很多重大比賽，見識過各種場面，經驗確實重要，但歸根結底，緊迫感和能量必須到位。」施洛德坦言，比賽中有衝突難免。隨騎士成功守下關鍵主場，雙方將移師多倫多進行第六戰，決定最終晉級門票。