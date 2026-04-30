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「全力詹」體力亮紅燈？外線失準成致命傷

火箭二連勝關鍵：窒息式防守與體力優勢

強大的干擾： 火箭今日迫使湖人全隊三分命中率低於三成，且全場僅讓湖人拿到93分，已經連續兩場讓湖人隊得分未破百。





火箭今日迫使湖人全隊三分命中率低於三成，且全場僅讓湖人拿到93分，已經連續兩場讓湖人隊得分未破百。 角色球員挺身而出： 在杜蘭特缺陣的情況下，湯普森（Amen Thompson）與史密斯（Jabari Smith Jr.）等人不僅守住了防線，更在轉換進攻中給予湖人沉重打擊。





在杜蘭特缺陣的情況下，湯普森（Amen Thompson）與史密斯（Jabari Smith Jr.）等人不僅守住了防線，更在轉換進攻中給予湖人沉重打擊。 防守籃板的鞏固： 相較於前幾場讓湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在禁區予取予求，雖然今日依舊讓艾頓抓了17個籃板，不過這兩場火箭鋒線群有積極做好卡位，團隊防守籃板數與湖人可以說是不相上下。





火箭能從歷史翻盤創造奇蹟？湖人回休士頓面臨生死大戰

洛杉磯湖人今（30）日坐鎮加密貨幣網體育館迎來關門戰，原以為能在主場順利晉級，卻再次踢到鐵板。面對退無可退的休士頓火箭，湖人進攻端全面失靈，終場以敗北。在系列賽取得3比0絕對領先後，湖人竟連丟兩場，目前總比分被追至3比2，戰火確定延燒回休士頓。全場目光焦點莫過於當家球星。此役詹姆斯出戰39分鐘，砍下25分、7助攻、3籃板，數據看似依舊全能，但細看內容卻令人擔憂。整場比賽他在外線，三分線外完全失準，多次在關鍵追分時刻的出手均彈框而出。事實上，這已經是詹姆斯連續兩場比賽在投射端表現低迷。在上一場比賽（G4）中，他也僅交出慘淡的22.2%命中率，且三分外線也是一顆都未投進，目前這兩場已累計9投0中，對湖人來說，這將是極為不利的消息。年屆41歲的「詹皇」今日在面對火箭高強度的輪轉防守與瘋狂推速的進攻下，下半場明顯出現體力透支的跡象，切入威脅力大減，也讓湖人的半場進攻陷入停滯。火箭隊能從0比3的絕境連扳兩場，最大的關鍵在於的提升。總教練烏度卡（Ime Udoka）在前三場的單調攻守體系被外界砲轟以後，這兩場明顯做出了調整。特別是利用年輕球員的體能優勢，對詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）從半場就開始進行壓迫。歷史上從未有球隊能在0比3落後時反超，但火箭目前的氣勢已然完全起飛。湖人雖然仍手握一場領先優勢，但連續兩場被擊敗，且主將體力疑慮浮現，壓力已完全倒向聖城軍團。里夫斯今日雖復出並靠罰球砍下22分，但16投4中的低效率也反映出湖人整體進攻節奏的混亂。下一場回到休士頓的G6，詹姆斯能否在休息兩天後找回準星，將決定湖人是能順利晉級，還是會被逼入最危險的搶七大戰。