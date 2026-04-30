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洛杉磯湖人隊今（30）日在主場以93：99不敵休士頓火箭，系列賽被追至3：2。此役焦點全落在時隔近一個月傷癒復出的「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）身上。儘管他全場砍下22分，但低迷的投籃準星與球隊關門失敗的結局，讓他賽後被捕捉到在板凳席獨自低頭沉默、難掩失落。里夫斯自4月初腹斜肌拉傷後缺陣至今，談起重返賽場的心情他說：「這種感覺就像是你最熱愛的東西被奪走後，如今又重新失而復得。」他進一步說道：「這真的是一段艱辛的路。我一直在洛杉磯四處奔波，盡我所能地想辦法回到這裡。我熱愛籃球，籃球是我的快樂泉源。」然而，長達27天的實戰空窗期明顯影響了他的投籃手感。本場比賽里夫斯替補出戰33分鐘，全場16投僅4中，其中三分球8投僅2中。雖然他展現侵略性，頻頻衝擊籃下製造犯規，憑藉13罰12中的穩定發揮貢獻22分、4籃板與6助攻，但在關鍵時刻的幾次失手，仍讓他賽後顯得非常自責。美媒《Complex Sports》拍到他在比賽大勢已去後，獨自在板凳席低頭無語的落寞身影。面對愛徒剛回歸的低迷，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後還是給予正面評價：「我覺得他打得很有侵略性，突破表現不錯，他會慢慢找回比賽節奏的。」當家球星詹姆斯（LeBron James）也為小老弟緩頰，認為長期缺陣後的表現起伏在所難免：「這顯然是他缺陣一個月後的首場比賽。有幾次跳投力道稍短，這也很正常，畢竟他已經一個月沒打正式比賽了。」除了里夫斯的個人手感，湖人團隊外線火力的集體「斷電」更是連丟兩場關門戰的主因。數據顯示，湖人前三場大勝時，三分球合計76投35中，命中率是驚人的46%；但近兩場失利，三分球合計49投僅12中，命中率驟降至24.5%。今日湖人全隊三分球27投7中，25.9%的命中率在火箭年輕新血的衝擊面前顯得非常被動。如何找回系列賽初期的外線穩定度，並整合里夫斯歸隊後的進攻節奏，將是湖人前往休士頓打G6的首要課題。