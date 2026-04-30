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從「救世主」到「隱形人」 肯納德數據大跳水

火箭針對性防守奏效？肯納德成湖人進攻隱憂

洛杉磯湖人在季後賽首輪系列賽中，從原先的3比0絕對領先，到今（30）日在主場以93：99不敵休士頓火箭，系列賽總比分被追至2：3。除了團隊外線失靈，季後賽初期表現神勇的神射手，近期的嚴重「熄火」也被視為湖人遲遲無法關門的頭號戰犯。回顧系列賽初期，肯納德堪稱是湖人能取得3比0領先的最大功臣。在系列賽前兩戰中，他展現了極致的投射效率，合計26投17中，以超高命中率轟下50分，幾乎每一記出手都能重創火箭防線，被球迷譽為湖人陣中的「X因子」。然而，隨著系列賽深入，肯納德的狀態出現了斷崖式下滑。在過去的三場比賽中，他的命中率大幅跌落，合計24投僅7中，總得分僅貢獻22分，平均單場得分甚至未達8分。今日G5的關鍵戰役，他在上場31分鐘內，繳出4投0中、僅靠罰球得到1分與3籃板的慘澹成績單，在球隊亟需外圍火力的時刻，未能提供任何有效支援。為何肯納德會出現如此劇烈的起伏？這與火箭隊的防守策略調整有很大關聯。自G3開始，火箭加強了對底角與三分線外的輪轉包夾，顯然已將「限制肯納德」列為防守重要目標。當這位神射手無法在場上拉開空間時，湖人的進攻空間便遭到極大壓縮，導致詹姆斯（LeBron James）必須在陷入包夾的情況下艱難取分。隨著火箭吹起反攻號角，系列賽已經進入最危險的階段。對於湖人而言，若肯納德無法在下一場回到休士頓的客場時找回手感，球隊進攻體系恐將面臨崩潰。湖人球迷現在最期盼的，莫過於那位在系列賽首戰砍下27分的神射手能夠迅速回神，別讓火箭完成不可思議的「讓3追4」歷史。