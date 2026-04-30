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洛杉磯湖人隊今（30）日在主場迎戰休士頓火箭隊，原以為能順勢終結系列賽，不料最終以93：99惜敗，大比分被追至3：2。這場比賽傷癒復出的後衛里夫斯（Austin Reaves），此役的表現不僅沒能成為球隊及時雨，反而被外界視為湖人輸球的頭號戰犯。雖然他板凳出發拿到22分，但實際上16投僅4中，靠著13次罰球出手，取得不錯數據，但這種打法最終反噬了球隊。從數據上看，里夫斯今日上場33分鐘攻下22分、4籃板與6助攻，帳面似乎不差。但攤開細節卻令人搖頭：他全場16投僅4中，命中率是慘不忍睹的25%，其中三分球更是8投僅2中。這22分中，竟有12分是來自罰球線（13罰12中）。里夫斯此役的進攻幾乎都在追求身體對抗後的「哨音」，不是在地上打滾，就是在空中扭曲身體尋找犯規機會，幾乎都沒有幾次正常出手。這種過度依賴假摔（Flop）的打法，在判尺度收緊的季後賽天王山之戰中，顯然踢到了鐵板。湖人大勢已去時，他獨自在板凳席低頭沉默，似乎在思索些什麼。里夫斯持球積極進攻絕對沒錯，但重點應該是要把球打進，而不能想著去創造犯規，這不是說製造罰球不好，只是季後賽生死戰將命運交給裁判和哨音，就是存在風險。比如今天末節最後時刻他的一次進攻犯規改判，就極大地影響了比賽進程，事實上申京（Alperen Sengun）在里夫斯頭上摘籃板那球，也是存在哨音不響的可能性，這些倒地買犯規的動作都不值得獎勵。而且這種舉動還可能影響到他自己的手感，比如讀秒時刻的大空檔三分不進就是一例，里夫斯G6可能得好好改進一下自己的比賽策略。籃球從來不是簡單的加減法，里夫斯的歸隊反而破壞了湖人先前的防守平衡。里夫斯上場後，除了詹姆斯（LeBron James）與史馬特（Marcus Smart）能勉強維持節奏外，其他人的防守輪轉變得一團混亂。最明顯的受害者莫過於射手肯納德（Luke Kennard），他在進攻端的存在感幾乎喪失。里夫斯雖然展現了極高的侵略性，但湖人畢竟系列賽前4場已經習慣沒有他的打法，今天復出反而讓隊友無所適從，需要時間磨合。但湖人高齡陣容卻拖不起，若是比賽被拖進搶七，對於球隊體能將是很大考驗。面對鋪天蓋地的批評，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）在賽後仍試圖為子弟兵擋下子彈。瑞迪克表示：「我覺得里夫斯打得很有侵略性，突破表現也不錯。他只是需要時間，會慢慢找回比賽節奏的。」然而，湖人已經沒有太多時間可以等待。隨著大比分被追至3：2，且下一戰將前往火箭主場，若里夫斯不能改掉「騙哨子」的進攻習慣，專注於把球打進，並重新融入球隊防守體系，湖人隊極有可能在氣勢消長下，面臨被拖入搶七大戰的窘境。