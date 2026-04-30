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洛杉磯湖人41歲「老詹」詹姆斯（LeBron James）今（30）日率隊迎戰火箭遭遇苦戰，終場93：99輸球，但詹姆斯仍力挽狂瀾攻下全隊最高25分，其中第三節剩餘中段一次切入後中距離橫移跳投，展現超人般的滯空能力，防守者小史密斯（Jabari Smith Jr.）都已經落地，詹姆斯還在空中才準備出手，讓球迷笑嘆，「他是不是有吊鋼絲？」詹姆斯本戰再度先發上陣超過39分鐘，全場20投9中，攻下25分、3籃板與7助攻，可惜三分線外6投0中，最終無緣率隊反超。本場湖人第二、三節進攻當機陷入落後，詹姆斯多次靠個人單打打破球隊得分荒。第三節剩餘5分50秒時，湖人57：65陷入落後，詹姆斯在45度角持球拉開空間，打算單吃小史密斯，只見他向右切入到油漆區外、尋求身體對抗後起跳，小史密斯起跳伸長手干擾，結果落地後詹姆斯竟還在空中橫移，最後打板投進中距離，高齡41歲仍展示獨一檔的滯空能力。這一次精采單打也在社群瘋傳，不少球迷都感嘆，詹姆斯不愧是擁有NBA史上最強的運動能力，「這核心能力真的服了」、「不愧是老詹、太扯」、「是要在空中停多久」、「我泡麵都泡好了他還沒落地」