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洛杉磯湖人隊今（30）日在主場迎戰休士頓火箭隊，原有望以3：1的領先優勢在主場終結系列賽。然而，湖人最終以93：99惜敗，讓大比分被追至3：2。這場敗仗不僅讓系列賽懸念重燃，更終結了湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一項延續了長達18年的傳奇紀錄——他在主場晉級戰的16連勝神話宣告破滅。賽後面對火箭小將的言語挑釁，詹姆斯更是冷淡回應：「我根本不在意這些爛事。」在今日賽前，詹姆斯在季後賽主場有機會終結系列賽的比賽中，已經取得了16連勝，上一次在主場輸掉晉級戰還要追溯到2008年效力騎士隊時期。今日他雖然力拼39分鐘，攻下25分、7助攻與2抄截，但外線手感冰冷，三分球6投0中。詹姆斯在末節雖連續突破得分試圖緊咬比分，但最終仍無力回天。詹姆斯的上籃速度與巔峰時期相比，簡直像是在慢速撥放。特別是第四節關鍵時刻，詹姆斯被火箭新秀謝潑德（Reed Sheppard）抄截後，已經顯得無力回追，令人不禁感慨「英雄遲暮」。火箭隊在客場成功續命，年輕小將們士氣高昂。前鋒小賈巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）在賽後大膽宣稱，火箭隊才是這輪系列賽中「明顯更強的隊伍」。當媒體將這番言論轉達給詹姆斯時，詹姆斯顯得相當不耐煩。他強硬回應：「我根本不在意這種話，我早就懶得參與這種口舌之爭了。」他進一步強調：「勝負是在球場上決定的。去問那些年輕人吧，我年紀大了，沒心思搞這些爛事」。根據統計，NBA歷史上出現過161次系列賽3：0的局面，而本場比賽後，火箭隊成為第16次能將戰線拖入第六場的球隊，創造了屬於年輕人的小奇蹟。雖然詹姆斯對於失誤過多感到沮喪，並直言球隊出現太多「非受迫性失誤」，但湖人仍握有3：2的聽牌優勢。接下來G6將回到火箭主場進行，湖人能否在客場及時調整，避免被拖入搶七大戰。