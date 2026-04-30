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▲靠著明星中鋒恩比德（Joel Embiid）下半場如夢初醒轉攻內線，以及馬克西（Tyrese Maxey）、保羅喬治（Paul George）的穩定發揮，最終76人以113：97逆轉擊敗波士頓塞爾提克。（圖／路透／達志影像）

NBA季後賽首輪激戰正酣，休士頓火箭隊今（30）日在關鍵第五戰展現韌性，以 99：93 擊敗洛杉磯湖人，將系列賽大比分追至2：3，強行將戰線拉回休士頓。隨著火箭成功續命，NBA官方也公布了一項驚人數據，今年首輪8組對決中，竟有高達6組戰成3：2，創下自2014年以來首見的混戰局面。今日湖人本有機會在主場關門，但面對退無可退的火箭隊，紫金軍團陷入進攻荒。火箭憑藉著優異的防守與體能優勢，整場比賽保持高度競爭力，最終在末節頂住詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的追分壓力，以6分之差帶走勝利。這場比賽的結果不僅讓火箭隊成為史上第16支在0：3的絕境下能打G6的球隊，也象徵著今年季後賽「下剋上」拉鋸戰的白熱化。就在火箭隊贏球後不久，NBA官方隨即更新動態並曬出一項歷史數據。在今年首輪的8組對決中，竟有高達6組都在前五場打成了3：2的膠著戰況，這是聯盟自2014年以來首度出現如此大規模的系列賽拉鋸。除了火箭與湖人的激鬥外，西區的金塊與灰狼也陷入苦戰，東區則包含活塞與魔術、76人與塞爾提克、暴龍與騎士，以及老鷹與尼克，全部都進入了緊張的拉鋸戰。明日76人與塞爾提克、老鷹與尼克、金塊與灰狼都將進行G6，其中塞爾提克、尼克以及灰狼已經率先聽牌。