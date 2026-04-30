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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽進入白熱化階段！洛杉磯湖人隊今（30）日回到主場進行季後賽首輪第五戰。湖人原本帶著絕對聽牌優勢，今天還有「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）傷癒回歸，不料全隊三分球失靈，下半場12次三分線嘗試，僅八村壘（Rui Hachimura）中1顆，里夫斯第四節5投中0，詹姆斯本場也繳出6投0中，湖人整場三分球命中率不到三成釀敗局。湖人在第三節外線手感就冷冰冰，全隊只有「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）嘗試三分球，不過兩次都失敗。第三節終場哨音一響，湖人以67：76落後火箭9分，進入第四節才回神追分，三分線出手雖變多但命中率仍慘不忍睹。第四節湖人單節三分球出手10次，不僅史馬特一次嘗試還是沒進，詹姆斯（LeBron James）在第四節後半段也嘗試三次外線，皆以失敗告終，在關鍵時刻追分失敗。其中，以外線投射聞名，高效且穩定的射手里夫斯，今天傷癒回歸，投籃狀態卻不如外界預期。里夫斯在第四節進行到8分鐘時，30秒內連續出手兩次都沒進，後續兩次出手也沒搶下分數。最後湖人在93：99落後，且時間只剩11秒時喊暫停，暫停回來後湖人依然由里夫斯發起攻擊，不過急停跳投三分不進，時間消耗完後沒有再有分數進帳。湖人今天全隊共嘗試27顆三分球，只投進7顆，命中率不到三成，僅25.9%。其中「詹皇」詹姆斯今天雖突破生涯季後賽500次助攻，位居歷史榜首，不料今天三分球6投0中，命中率掛蛋。里夫斯外線也失靈，三分球全場8投2中，且下半場都沒再有三分球進帳。他在本賽季的平均得分為23分，三分球命中率為36％。他今天雖然進帳22分，為全隊第二高，僅次於詹姆斯的25分，不過外線命中率狀態疑似尚未熱機。尤其最致命的是，湖人在大比分落後時，除了三分球外也沒有其他進攻手段，下半場只有八村壘（Rui Hachimura）在第四節進一球三分，可惜最後關鍵時刻也沒再有外線表現。最終火箭將系列賽追成2：3，湖人則再一次錯失晉級機會。