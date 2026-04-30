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洛杉磯湖人原本大好形勢卻自毀長城！今（30）日舉行的季後賽首輪第五戰中，湖人隊試圖在主場關門，卻遭逢休士頓火箭的頑強抵抗。儘管火箭隊大將杜蘭特（Kevin Durant）持續因傷缺陣，湖人最終仍以93：99不敵火箭，系列賽被追至2比3。賽後，湖人傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在節目中大發雷霆，直言對這支球隊的表現感到極度失望。本場比賽湖人陷入嚴重的得分荒，全場僅攻下93分，創下本系列賽新低。相較於火箭隊全場投進14記三分彈，湖人全隊僅有7球入網。火箭隊小將史密斯（Jabari Smith Jr.）今日挺身而出，豪取22分、7籃板，率領火箭在第四節成功壓制湖人。雖然詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高的25分，其中有11分集中在第四節試圖力挽狂瀾，但缺乏隊友支援的情況下，最終無力回天。賽後在《Inside the NBA》節目中，歐尼爾（Shaquille O'Neal）毫不留情地開火：「有時候我真的很討厭看湖人打球，因為他們在比賽最後關頭只想著打英雄球（Hero Ball）。我甚至慶幸火箭隊贏了，因為湖人根本沒有拿出應有的強度。」歐尼爾接著表示：「我們都知道要贏得總冠軍需要什麼樣的努力，勒布朗也知道。我很驚訝他們竟然沒有帶著那種決心和專注度上場，我對今晚的湖人感到超級失望。」原本領先優勢明顯的湖人，現在連丟兩場，氣勢已完全導向休士頓。接下來第六戰將移師火箭主場，加上杜蘭特（Kevin Durant）極有可能在該場比賽傷癒復出，對湖人來說無疑是巨大壓力。