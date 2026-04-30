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洛杉磯湖人即便上週曾取得驚人的3比0領先，但面對休士頓火箭的頑強抵抗，紫金軍團今（30）日再度以93：99吞敗，連輸兩場晉級戰。即便歷史上從未有球隊在3比0領先下被翻盤，但湖人一哥詹姆斯（LeBron James）強調，現在絕對不是慌亂的時候，球隊必須迅速重新整裝，在週五的第六戰中做出回應。「我們沒有太多時間糾結於此。」詹姆斯在賽後受訪時表示：「今晚可以消沉一下，明天也可以一點點，但一旦我們坐上飛往休士頓的飛機，就必須忘掉它，並明白我們的目標。關門戰總是最困難的，贏下一個系列賽不容易，這是我們這組人馬第一次嘗試這樣做，我們將看看自己有多少能耐。」事實上，NBA歷史上159支取得3比0領先的球隊中，僅有4支球隊被拖入第七戰。若湖人週五在客場失守，他們將成為史上第5支面臨此窘境的球隊，並在週日回到洛杉磯進行一場定生死的搶七大戰。詹姆斯（LeBron James）今日攻下25分、7助攻，其中11分集中在第四節，試圖一舉逆轉13分的落後分差。然而在比賽剩餘2分20秒、湖人追到僅3分差時，火箭隊新科探花謝潑德（Reed Sheppard）直接從詹皇手中抄球反擊扣籃，成為壓死駱駝的最後一根稻草。詹姆斯賽後也反省自己的表現，特別是全場三分球6次出手全部落空，「除了防守，我們也得得分。我認為我們在第二、三節的得分率太低了。」因傷缺陣多時的里夫斯（Austin Reaves）今日復出砍下22分，但投籃手感顯然尚未恢復，全場16投僅4中。他表示：「當球投進時會有幫助，勒布朗在上半場有好幾球是刷框而出，我也漏掉了兩次簡單的籃下出手。我們必須接受事實，然後準備好週六的比賽。」