我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今年球速再度回歸巔峰水準，22日對上巨人比賽中，更以一記轉速高達2806轉的火球在社群平台受到矚目，但旅居美國的日本專欄作家丹羽政善今（30）日就於《Sportnavi》刊登一則報導，內文重點提到「轉速不等於上竄軌跡」，大谷翔平22日交手巨人時，於二局下向拉莫斯（Heliot Ramos）投出一顆四縫線直球，轉速達到2806轉，自從他於第二次韌帶重建手術（Tommy John）復健回歸後，四縫線直球平均轉速已突破2400轉，今年更是接近2500轉，被普遍認為他的球威再度上升，更常靠上竄軌跡使打者揮空。但丹羽政善就透過分析數據，導正關於「投球上竄軌跡」的誤會，「棒球在物理上其實不可能向上竄，那純粹是打者的錯覺。」丹羽政善提到，若以事實為基礎討論，根據《Baseball Savant》數據顯示，大谷翔平本季直球「垂直位移量」平均14.7英吋，與去年14.5英吋相近，在全大聯盟排名僅266位。正確的表達方式，應是大谷翔平的直球，比原本受到重力影響的落下高度，減少了14.7 英吋，此數據上，大聯盟平均值為16.2英吋，他的道奇隊友維西亞（Alex Vesia）直球「垂直位移量」高達21.3英吋，暫居全聯盟第一。因此為何大谷翔平直球擁有高於聯盟平均的轉速，「垂直位移量」卻遠低於平均？主因在於「旋轉效率」過低。根據數據統計，大谷翔平去年球季「旋轉效率」78%，今年降至75.6%，大聯盟排名第341位，與其他日本投手相比差異更顯著，今永昇太為98%、山本由伸93%，甚至連本季表現掙扎的佐佐木朗希，直球旋轉效率都有95%，都明顯高於大谷翔平，大聯盟平均則為89.8%。旋轉效率高，意味著馬格努斯效應（Magnus effect）強，能產生足夠動能，使球下落程度較低，造成視覺上竄效果。然而，當旋轉效率偏低時，球體會帶有更多與縫線方向一致的螺旋旋轉（Gyro Spin），抵銷掉馬格努斯效應產生的上竄力。因此即便大谷翔平當時對拉莫斯投出轉速突破2800轉的直球，其垂直位移量也僅有17英吋，僅略高於聯盟平均。當然「垂直位移量」、「旋轉效率」偏低，不代表無法投出好成績，投球表現與大谷翔平出手角度、直球控制與球路搭配等各項比賽能力都有關，此篇文章主要聚焦於「單論轉速來評價四縫線直球球質，本身意義其實不大。」這件事上。