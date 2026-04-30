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洛杉磯湖人與休士頓火箭的季後賽首輪系列賽，火藥味從場內延燒到場外！儘管火箭目前以2比3落後，但陣中前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）近期受訪時語出驚人，直指火箭才是實力更強的一方。對此，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）今日冷淡回應，直言自己「太老了」，根本不在乎這種毫無意義的挑釁，強調勝負是由場上的表現來決定。史密斯在火箭連扳兩場後自信心爆棚，他在受訪時公開表示：「我覺得我們顯然是更強的隊伍。我們只需要保持信心、信任努力的成果。從上到下，我真心覺得我們才是更優質的球隊，你可以說這是偏見或個人觀點，但我就是這麼想。」這番言論在網路瘋傳後，隨即引來媒體向詹姆斯（LeBron James）求證看法。沒想到這位3、4萬分俱樂部的傳奇球星完全不給面子，直接對記者說：「兄弟，我才不在乎那種鳥事（s*** like that）。」「比賽的勝負是在那四條線（球場邊線）內決定的，我才不在乎誰說了什麼。」詹姆斯冷淡表示：「你當然會說自己的球隊比較強，難道你要說『喔，我們比較爛』嗎？去問那些年輕球員這種問題吧，我對這種鳥事（s***）來說已經太老了。」詹姆斯雖然對口水戰沒興趣，但對湖人近期的表現確實感到不滿。湖人在第五戰僅攻下93分，創下球隊自4月7日以來的得分新低，全場三分球投22僅中7，大失水準。儘管詹姆斯今日攻下25分、7助攻，相較於前一場的10分有顯著提升，但他在外線的準心依然沒找回來，三分球連兩戰分別為0投3中與0投6中。詹姆斯賽後坦言：「我們必須從錯誤中學習，今晚有太多非受迫性失誤了。我們必須把握住那些錯失的投籃機會，第六戰必須表現得更好。」