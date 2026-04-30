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▲2024年探花郎謝帕德（Reed Sheppard）在比賽最後時刻抄截詹姆斯（LeBron James）後完成扣籃。他在關鍵時刻的冷靜表現，是火箭隊能將系列賽帶回休士頓的最強心臟。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯（LeBron James）主場關門戰16連勝的紀錄破滅，湖人隊正承受著被火箭隊死咬不放的巨大歷史壓力。（圖／美聯社／達志影像）

在職業運動的最高殿堂裡，勝利的起點，有時不在戰術板上精密的佈置，而是在更衣室裡最直接、最毫不修飾的怒吼。據傳，在系列賽第三戰遭到逆轉之後，休士頓火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）在休息室內對球員連續咆哮了將近7分鐘。當時的火箭，距離勝利只差不到40秒，還握有6分領先優勢，卻在眾目睽睽之下將勝利拱手讓人，最終陷入0比3的絕境。「我不知道你們是因為年輕，還是害怕大場面，或是其他原因。」烏多卡這句毫不留情的質問，在五天後的同一座球館裡，燃起了截然不同的火焰。今日在Crypto.com球館，火箭隊以99-93驚險擊敗湖人，將系列賽大比分追至2：3。這場勝利的背後，是火箭隊在失去核心老將杜蘭特（Kevin Durant）後的覺醒。37歲的杜蘭特本季為球隊燃燒殆盡，卻在季後賽關鍵時刻受困於膝蓋與腳踝傷病。雖然數據顯示沒有杜蘭特的火箭季後賽戰績高達6勝2敗，但那兩場敗仗偏偏是發生在最不該輸掉的第一戰與第三戰。烏多卡在賽後對球隊的韌性給予了高度肯定，他強調這支球隊的DNA就是戰鬥到最後一刻。經歷過與勇士隊的七場血戰歷練，這批年輕人顯然已經學會了如何處理季後賽的腥風血雨。他們不再枯等杜蘭特的回歸，而是學會了在生死邊緣自我救贖。比賽最後三分鐘，湖人隊展現了豪門底蘊，將一度高達13分的分差追到僅剩3分，現場球迷的沸騰聲幾乎要掀翻球館。就在歷史似乎又要重演時，2024年探花郎謝帕德（Reed Sheppard）站了出來。這位在詹姆斯（LeBron James）初登NBA舞台那年才出生的年輕人，先是以一記冷靜的中距離跳投穩住陣腳，隨後更直接從詹姆斯手中完成抄截，反擊完成迎人暴扣。謝帕德在賽後直言，當時腦海裡全是第三戰崩盤的畫面，他們絕不允許同樣的悲劇發生第二次。這種「拒絕失敗」的自覺，正是這支球隊在短短一週內完成的最重要成長。NBA歷史上從未有球隊能在0勝3敗落後下完成大逆轉，但火箭隊正試圖成為那個例外。他們成為史上第16支在0比3落後下強迫進行第六戰的隊伍，而詹姆斯在主場關門戰的16連勝紀錄也在此役正式作廢。雖然湖人迎回了帶傷奮戰的里夫斯（Austin Reaves），但團隊僅42.1%的低迷命中率，反映出這支老牌勁旅正感受到那股「本該已死」卻死咬不放的強大威脅。歷史之門此刻已微微開啟，雖然要完全推開它還需要再贏兩場，但氣勢的天平顯然已向休士頓傾斜。下一戰將回到火箭主場，這群被烏多卡「罵醒」的子弟兵們，正準備在休士頓的土地上，書寫屬於他們的傳奇一頁。