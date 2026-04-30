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紐約洋基與德州遊騎兵一戰，條紋軍球星齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）意外被拍到配戴AirPods耳機上場守備，再度成為關注焦點。最早由《The Sporting News》記者海耶（Billy Heyen）率先報導，提到由於齊森姆配戴AirPods耳機並非是在場上聽音樂，而是PitchCom（電子暗號發送器）的一種，而一切與他帽內濃密毛髮有關。洋基稍早對陣德州遊騎兵比賽中，首局下一次牽制出局，讓洋基隊二壘手齊森姆被畫面捕捉到耳朵上掛著類似AirPod的藍牙耳機，根據外媒報導，齊森姆當然沒有在比賽中聽音樂，而是通過聯盟允許的PitchCom系統，在2026年，大聯盟絕大多數的球隊都已棄用傳統暗號，改由電子裝置溝通。PitchCom系統的運作邏輯是由捕手或投手按下按鈕，系統便會將球種名稱傳送到與系統連動的接收器中，主要是方便投捕溝通，避免被對手偷暗號，由於二壘手、游擊手有佈陣需求，因而也會配戴上這個最新科技，才能判斷擊球方向並提前移動守備位置，只不過其他球員都是在球帽內安裝揚聲器，而非直接配戴AirPod上場。儘管目前沒有消息提到齊森姆為何會選擇連結AirPod藍牙耳機，但外媒認為，可能與他較為厚密的髮型有關，讓他難以舒適佩戴傳統的帽內接收裝置。另一方面，帥氣度可能才是主要原因，「畢竟他是齊森姆，這麼做好像也不是那麼意外，或許一切就只是因為，他覺得很酷而已。」齊森姆配戴AirPods耳機上場守備的影片在網路上迅速傳開，有球迷就笑說，「八成在聽海賊的主題曲」、「可以請他分享一下歌單嗎」、「他真的活寶 很逗」洋基本場最終以0：3慘遭完封，齊森姆全場4打數無安打、吞下1K，賽後打擊率下降至2成02、OPS.611。