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洛杉磯道奇隊今（30）日在主場以2：3不敵邁阿密馬林魚，慘吞2連敗。雖然比賽末段道奇曾一度佔據滿壘大好機會，但最終仍無功而返。根據最新數據統計，自2024年大谷翔平加盟以來，道奇隊雖擁有聯盟頂尖的進攻能力，卻在「滿壘」時刻陷入不可思議的低迷，意外成為這支超級強權最難解的魔咒。道奇今日面對馬林魚陷入苦戰，九局下半落後一分時，靠著金慧成、科爾（Alex Cole）連續保送與佛里蘭（Alex Freeland）的成功觸擊，推進至1人出局、二三壘有人。馬林魚選擇故意保送第一棒大谷翔平，試圖抓後方的弗里曼。然而，弗里曼擊出二壘方向滾地球形成雙殺，不僅葬送逆轉機會，也讓主場球迷失望而歸。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言，球隊近期的進攻表現遠不如開季：「整體來說，我不認為我們展現出了應有的打擊水準，這段時間的確打得很糟糕。」根據道奇專業媒體《Dodgers Digest》記者森山（Chad Moriyama）指出，道奇隊自2024年大谷加盟後，整體的得分創出能力（wRC+）高達「116」，排名 大聯盟第二名。但在「滿壘」的特定情況下，這項數據卻暴跌至「78」，位居全聯盟第28名。有趣的是，這並非代表道奇隊不擅長在壓力大的處境下打球。數據顯示，道奇在所有「得分圈有人」的情況下，wRC+仍以「121」高居大聯盟榜首，唯獨在滿壘時表現極度低迷。這種極端的落差被專家形容為「異常現象」，且在超過300個打席的樣本下，已經不單純只是運氣的問題，而是必須解決的環節。《ClutchPoints》記者杜費特（Nate Duffett）分析，道奇近期10場比賽僅拿5勝5敗，進攻停滯是主因。在最近對陣馬林魚的兩場比賽中，道奇總共僅攻下3分，這對於一支坐擁塔克（Kyle Tucker）、史密斯（Will Smith）、弗里曼（Freddie Freeman）以及赫南德茲（Teoscar Hernández）等強打的隊伍來說極其罕見。數據揭露，近10戰打擊率維持高檔的反而是工具人羅哈斯（Miguel Rojas）與重砲曼西（Max Muncy），而上述幾位核心巨星卻集體陷入低谷。雖然道奇目前在國聯西區還是領先，但若核心打線遲遲無法找回手感，隨著賽季推進，這股不穩定的氣氛恐將衝擊衛冕軍的士氣。