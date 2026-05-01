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比賽地點： 灰狼主場（Target Center）





灰狼主場（Target Center） 開賽時間： 5月1日上午09：30





明尼蘇達灰狼：意志力與殘陣的掙扎





灰狼雖然在戰績上仍領先，但元氣大傷是不爭的事實。前四戰的強勢在G5消失殆盡，尤其是外圍防線在失去迪文森佐後，難以限制金塊的傳導。主帥芬奇必須在G6祭出更極端的防守戰術，並期望主場球迷的狂熱氛圍能激發替補球員的潛能。





丹佛金塊：板凳深度與體系優勢





在系列賽中，金塊經歷了初期的手感冰冷到近兩戰的全面復甦。約基奇透過個人牽制力，不斷為隊友創造機會。雖然戈登出賽成疑，但金塊在G5發展出的「小球配合」意外打亂了灰狼的防守輪轉，這讓他們在進攻端找回了主動權。





明尼蘇達灰狼：戈貝爾（Rudy Gobert） 作為年度最佳防守球員熱門，戈貝爾在G5的表現令人失望，全場僅得3分且籃板保護不力僅抓下7個。在球隊缺乏外圍火力的情況下，戈貝爾在G6必須打得更有侵略性，不僅要封鎖禁區，還要在進攻籃板與二次進攻上給予球隊支援，同時也是灰狼守住勝利的最後一道大鎖。





作為年度最佳防守球員熱門，戈貝爾在G5的表現令人失望，全場僅得3分且籃板保護不力僅抓下7個。在球隊缺乏外圍火力的情況下，戈貝爾在G6必須打得更有侵略性，不僅要封鎖禁區，還要在進攻籃板與二次進攻上給予球隊支援，同時也是灰狼守住勝利的最後一道大鎖。 丹佛金塊：瓊斯（Jones） 他在G5臨危受命頂替戈登先發，就有非常出色的表現，上場37分鐘還攻下20分。這場史詩級的奇兵表現是金塊續命的關鍵，G6他能否延續這種極致效率，在戈登缺陣或帶傷的情況下持續提供外線火力，將是金塊進攻端最重要的X因子。





奇兵能否常態化： 金塊瓊斯G5的瘋狂表現是否只是曇花一現？灰狼教練團將如何針對他進行防守佈置？



戈貝爾的救贖戰： 面對約基奇的對位，戈貝爾能否從單場3分的低迷中反彈，重現禁區守護神的身價？



灰狼的體能瓶頸： 由於兩大核心缺陣，多森姆與蘭德爾的上場時間激增，回到主場後，殘陣灰狼的體能是否能支撐高強度的第四節對抗？



金塊戈登的缺口： 若戈登最終因腿傷缺陣，金塊在側翼防守與籃板衝搶上失去的強悍度，灰狼能否有效利用？





明尼蘇達灰狼： Anthony Edwards（膝蓋傷勢，缺陣）、Donte DiVincenzo（阿基里斯腱撕裂，本季報銷）。





Anthony Edwards（膝蓋傷勢，缺陣）、Donte DiVincenzo（阿基里斯腱撕裂，本季報銷）。 丹佛金塊： Aaron Gordon（左小腿肌肉緊繃，出賽成疑）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 紐約尼克 vs. 亞特蘭大老鷹 (G6) 08:00 AM 波士頓塞爾提克 vs. 費城76人 (G6) 09:30 AM 丹佛金塊 vs. 明尼蘇達灰狼 (G6)

NBA 2025-26季後賽首輪戰況進入最高潮。台灣時間5月1日，系列賽將移師明尼蘇達Target Center進行第六戰。雖然灰狼曾一度取得3：1的絕對領先，但金塊在G5展現強大韌性扳回一成。如今戰線拉回灰狼主場，對於兩大核心無法出賽的灰狼而言，這將是守住最後關門機會的生死戰，否則若打到G7，那又會回到丹佛，屆時整個局勢又導向了金塊；而對於氣勢正盛的金塊來說，目標只有一個：將系列賽拖入搶七，回到主場。回到明尼蘇達，灰狼已無退路。在失去愛德華茲與迪文森佐後，灰狼的進攻火力出現嚴重斷層，這導致他們在G5顯得力不從心。在「關門」的最後機會面前，灰狼必須找回系列賽前期的窒息式防守，特別是禁區核心必須展現強大的統治力，彌補外圍得分的空缺，才能避免被金塊完成1：3落後的驚天逆轉。金塊在G5靠著出色的體系運作成功續命，展現了昔日冠軍球隊的底蘊。儘管先發大將戈登（Aaron Gordon）的傷情為球隊蒙上陰影，但金塊在進攻端的流暢度已逐漸找回。約基奇（Nikola Jokić）依舊維持其歷史級的影響力，且金塊展現了強大的調整能力，正試圖利用灰狼陣容殘缺的弱點，一鼓作氣將系列賽扳平。✳️ 52025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：