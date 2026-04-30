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▲2024年湯姆斯盃「麟洋配」仍有出賽，也搭檔其他選手。（圖／美聯／達志影像）

2026年湯優盃將進入8強賽事，湯姆斯盃台灣男團今（30）日在對上地主丹麥「不能輸的比賽」中，再度祭出「奇兵」戰術，由年輕重砲手劉廣珩與全能好手楊博軒組成的「限定組合」，繼先前擊敗瑞典後，今天再度直落二強勢取勝。回顧上屆湯姆斯盃的雙打「混搭」組合，皆在對陣日本時落敗，劉廣珩與楊博軒這次的2勝成績，似乎已證明其競爭力超越「實驗性質」，將成為台灣男團在之後賽事相當有利的戰術之一。台灣男團對上瑞典時，第四點男雙就派出「限定組合」劉廣珩、楊博軒，對上路德維格·艾克索森（Ludwig Axelsson）與菲利普·卡爾堡（Filip Karlborg，劉楊兩人以21：15、21：16直落二快速收下勝利。今天面對丹麥，台灣抱持必勝決心，劉廣珩與楊博軒再度搭檔，同在第四點對決丹麥名將阿斯特魯普（Kim Astrup）與克里斯蒂安（Mathias Christiansen）。劉廣珩在對方局點時挺身而出，憑藉兩記網前美技反超搶下局點，最後由楊博軒扣殺得手以22：20逆轉。次局雙方比分一度膠著。關鍵時刻楊博軒展現神預判，以一記精準後場繞頭球，成功拉開領先優勢。隨著對手最後接發球掛網，劉廣珩與楊博軒以21：17再下一城，延續台灣攻勢。楊博軒與原搭檔李哲輝自2019年開始搭配，在2024年台北羽球公開賽奪冠，同時楊博軒還與胡綾芳搭檔混雙，也在同年拿走北羽冠軍，另收兩座公開賽金牌成績。能夠清晰掌握局勢的楊博軒，乾淨俐落的進攻與重砲手劉廣珩的搭配，他們在關鍵時刻的出手相當有耐心且出手銜接也更加快速，讓對手幾乎沒有喘息空間，是勝利的關鍵。男雙混搭讓對戰國在賽前難做情蒐，也為近年的湯姆斯盃增加看點。回顧上屆「麟洋配」李洋、王齊麟也曾拆組，各自搭配葉宏蔚、楊博軒。李洋與葉宏蔚率先於小組賽搭檔出戰捷克。兩人先前沒有男雙出賽紀錄，且葉宏蔚在巡迴賽中也以混雙為主，與李洋的搭配讓人眼睛為之一亮，且在首戰就以21：11、21：11擊敗捷克男雙組合。不過，小組賽最後一天賽事台灣對上強敵日本卻遭完封。周天成奮戰三局敗給西本拳太，林俊易也敗給渡邊航貴，加上李佳豪也不敵前球王桃田賢斗，男單全數落馬。男雙部分，當時教練團也開啟「奇兵」模式，派出王齊麟搭配楊博軒，先在男雙第一點對上保木卓朗與小林優吾。然而保木卓朗與小林優吾當時已搭檔近10年，且多次摘下公開賽男雙冠軍，一直到當年都有進入各大公開賽4強戰。最終王齊麟與楊博軒不敵日本傳奇男雙，以21：19、12：21、15：21遭逆轉。接著男雙第二點李洋、葉宏蔚再次出戰，對上也是搭配約9年的古賀輝、齋藤太一，兩人有效壓制台灣男雙，直落二打敗李洋、葉宏蔚。不過當時台灣最終仍以小組第二進入8強戰，因此日本戰可能帶有實驗性質，或為了戰力調節考量。8強賽碰上丹麥以及4強對決印尼，「麟洋配」、「哲軒配」等老搭檔則都列在出賽名單中，沒再出現特別組合。如今由劉廣珩、楊博軒組成的「限定組合」在湯姆斯盃中取得2勝成績，已經證明兩人的組合不再只是「實驗性質」，而是足以衝擊比賽的男雙組合，也為之後比賽帶來變數。