2026年湯優盃明（1）日正式進入8強賽事，台灣男團今天在湯姆斯盃（Thomas Cup）擊敗丹麥，以小組第一之姿進入8強賽，將對決由森（Lakshya Sen）領軍的印度。兩隊曾在2022年小組賽交手，當時由台灣以3：2勝出，但印度卻抱走該年冠軍。這次雙方再度交手，比賽將於台灣時間明天下午4點開打。
台灣男團展現韌性 力克丹麥奪小組第一！
台灣男團今天打出動人的一戰，在這場對上丹麥「輸了就回家」的團體賽中，台灣「雙塔」王齊麟、邱相榤順利壓制對手，楊博軒、劉廣珩組「奇兵」男雙，也成功直落二力挫丹麥男雙。
最後關鍵一戰戚又仁對決老對手霍爾姆，兩人纏鬥到決勝局，在比賽後半段戚又仁被對手化解賽點，但他緊咬比數，甚至一度跌坐在地，不過他展現韌性，一共度過5個賽點危機，最後以21：11、9：21、27：25收下最終勝利，帶領台灣男團前進湯盃8強。
8強賽對決印度！2022年兩國就曾交手
今天台灣時間下午，8強戰賽表正式出爐，台灣將對上A組第二的印度，而中國將對上馬來西亞、泰國對陣丹麥、法國對決日本。
台灣與印度曾在2022年小組賽碰頭，當時周天成大戰三局打敗森（Lakshya Sen），「麟洋配」再以直落二拍下印度強勢男雙組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）、謝提（Chirag Shetty）。
經典男雙「羊肉爐」盧敬堯、楊博涵也擊敗印度男雙組合，最終台灣以3：2力克印度，兩隊以分組第一、二名進入8強。當年台灣在8強賽碰頭日本，以2：3落敗，印度則是擊退馬來西亞、丹麥，最終於決賽力退羽球強國印尼，奪得該年冠軍。
今年由森領軍印度，將在8強賽對上由周天成帶領的台灣男團，據湯優盃官網公告，兩隊的比賽於台灣時間明天下午4點開打。
8強賽程如下（台灣時間）：
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台灣男團今天打出動人的一戰，在這場對上丹麥「輸了就回家」的團體賽中，台灣「雙塔」王齊麟、邱相榤順利壓制對手，楊博軒、劉廣珩組「奇兵」男雙，也成功直落二力挫丹麥男雙。
最後關鍵一戰戚又仁對決老對手霍爾姆，兩人纏鬥到決勝局，在比賽後半段戚又仁被對手化解賽點，但他緊咬比數，甚至一度跌坐在地，不過他展現韌性，一共度過5個賽點危機，最後以21：11、9：21、27：25收下最終勝利，帶領台灣男團前進湯盃8強。
8強賽對決印度！2022年兩國就曾交手
今天台灣時間下午，8強戰賽表正式出爐，台灣將對上A組第二的印度，而中國將對上馬來西亞、泰國對陣丹麥、法國對決日本。
台灣與印度曾在2022年小組賽碰頭，當時周天成大戰三局打敗森（Lakshya Sen），「麟洋配」再以直落二拍下印度強勢男雙組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）、謝提（Chirag Shetty）。
經典男雙「羊肉爐」盧敬堯、楊博涵也擊敗印度男雙組合，最終台灣以3：2力克印度，兩隊以分組第一、二名進入8強。當年台灣在8強賽碰頭日本，以2：3落敗，印度則是擊退馬來西亞、丹麥，最終於決賽力退羽球強國印尼，奪得該年冠軍。
今年由森領軍印度，將在8強賽對上由周天成帶領的台灣男團，據湯優盃官網公告，兩隊的比賽於台灣時間明天下午4點開打。
8強賽程如下（台灣時間）：
|對戰國
|日期
|時間
|中國 vs 馬來西亞
|5/1
|下午4點
|印度 vs 台灣
|5/1
|下午4點
|泰國 vs 丹麥
|5/2
|凌晨0點
|法國 vs 日本
|5/2
|凌晨0點