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日本職棒（NPB）今（30）日針對日前因傷重昏迷的主審川上拓斗發布最新傷情說明。川上裁判在16日養樂多隊對陣橫濱DeNA的比賽中，遭脫手的球棒重擊頭部陷入昏迷，在經歷緊急手術與加護病房（ICU）觀察後，目前雖然已經轉往普通病房，但意識仍未恢復。今日再度發布最新聲明後，許多日本球迷在網路上不滿認為該名打者，也就是養樂多洋砲奧蘇納（Jose Osuna）應該被處以禁賽的處分。這起意外發生在4月16日的神宮球場。當時養樂多隊洋砲奧蘇納（Jose Osuna）出棒時球棒不慎脫手，整支木棒直接擊中主審川上拓斗的側頭部，導致他當場倒地昏迷並緊急送醫。根據日職官方今日的公告，30歲的川上已經於今日從加護病房轉到普通病房，目前正持續接受治療。針對此次的慘痛事故，日本職棒選手會會長近藤健介今日公開發表聲明。他表示：「川上裁判是與我們一同站在球場上的夥伴。從事故發生至今，所有選手無不掛心他的傷勢，並持續為他祈禱。」近藤強調裁判在極高的壓力下履行職務，是與選手共同創造比賽的「不可或缺的合作夥伴」。他代表選手會表達心聲：「我們由衷期盼川上審判員能早日康復，並期待再次在球場上見到他英勇執法的身影。」受到川上拓斗重傷的衝擊，日職已自18日起火速修訂規範，強制要求全日本職棒比賽的主審在執法時必須佩戴防護頭盔，以防範類似意外再次發生。過去日職裁判是否佩戴頭盔屬於個人選擇或測試性質，但此次慘劇讓防護設備的必要性從建議轉為「強制」。目前日職各場賽事主審已全面落實此項規定，旨在提供執法人員更安心的工作環境，徹底杜絕類似憾事重演。儘管日職已經火速擬定新制度，避免主審再度受到類似的傷害，依然有許多日本網友不買單。有部分球迷認為之前養樂多洋砲奧蘇納就已經多次用球棒擊中捕手或主審，無論是有意或無意，如今發生憾事都應該給予禁賽或罰款的處罰。也有球迷憤怒指出，「從事情發生至今奧蘇納沒有召開記者會道歉，養樂多燕子也沒有發表聲明。用如此匪夷所思的方式丟球棒，顯然缺乏職業棒球選手應有的素質。如果他昏迷不醒，肇事者又要承擔怎樣的責任？」日本球迷呼籲日職應該強硬要求相關人士道歉並制定相關懲罰措施，否則同樣的悲劇極有可能再度重演。