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效力西武獅的台灣重砲林安可，今（30）日面對日本火腿連續3場先發，但3打數無安打，本次系列賽3連戰合計10支0，打擊率下修至2成11，第九局日本火腿推出終結者田中正義登板，林安可也被代打提前退場，由源田壯亮上場，瞄準首球出棒打出內野小飛球被二壘手接殺。林安可打出3安猛打賞、第2轟好手感迎接與日本火腿系列賽，但首戰面對火腿強投細野晴希遭到壓制全場4打數皆墨，昨戰改交手達孝太則為3支0、前2打席都吞K，但本場仍舊先發、打第五棒出賽。林安可面對火腿王牌伊藤大海，第2局首打席敲出游擊小飛球被接殺，第4、6局分別敲出左右外野飛球，前3打數仍無安打，對日本火腿系列賽陷入10打數一安難求小低潮，第九局原本要擔任首棒打者上場，但被教練提前換掉，由源田壯亮上場。林安可本場留下3打數0安打，3顆都是飛球出局，賽後打擊率下修至2成11、另有2轟與8分打點、8得分，明起將隨隊前往千葉，作客羅德隊主場迎接周末三連戰。