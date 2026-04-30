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▲曾家輝本場對陣兄弟延續開季至今好手感，先發主投5局僅被打出4安打失1分，第4場先發終於拿下本季首勝。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.11）

中信兄弟與樂天桃猿昨戰第八局2：2握手言和，今（30）日兩隊持續在洲際棒球場交手，黃衫軍推派王牌羅戈先發，交手樂天桃猿本土強投曾家輝，結果中信兄弟打擊手感冷冰冰，全場僅出現1支安打，由捕手高宇杰打出，加上右外野手李聖裕致命失誤，一口氣丟掉2分被逆轉，兄弟終場1：3輸給樂天桃猿，苦吞近期2連敗、3連不勝。兄弟本場在2局下展開攻勢，陳俊秀、許基宏連續選到2次四壞球保送，捕手高宇杰敲出安打，助隊先馳得點，可惜壘上跑者岳東華遭觸殺，該局攻勢也結束。想不到高宇杰這支帶打點安打，就是黃衫軍全場唯一安打，四局上樂天桃猿展開反攻，1出局後連續3支串聯安打先追平比分，隨後2出局時李勛傑敲出右外野落地安打，外野手李聖裕接球時發生漏接，球一路滾到牆邊才停下，壘上2名跑者都回壘，中信兄弟一口氣陷入1：3落後局面。樂天桃猿第六局啟動鐵牛棚，林子崴、陳冠宇與朱承洋鎖血成功，後續兩隊五至九局都沒有得分進帳，本場合計僅7支安打，樂天桃猿先發投手曾家輝用79球投出5局僅失1分、4次三振好投，賽後防禦率下修至3.10，不僅奪下本季首勝，也獲選為單場MVP。