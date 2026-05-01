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洛杉磯道奇隊在日前與邁阿密馬林魚隊賽前，正式宣布與多倫多藍鳥隊完成一筆球員交易。道奇隊送出金額不詳的現金，換回了能勝任內外野多個位置的工具人泰勒·菲茨傑拉德（Tyler Fitzgerald）。為了騰出40人名單空間，道奇隊同步將右投手納克（Landon Knack）轉入60天傷兵名單。這樁交易不僅補強了道奇的板凳深度，更因菲茨傑拉德曾效力宿敵巨人隊的背景，在社群媒體上引發MLB各界熱烈討論。現年28歲的菲茨傑拉德是巨人隊在選秀會第四輪選進的潛力新秀。他在2023年至2025年球季效力舊金山巨人隊期間，累計出賽178場，繳出.252的打擊率、21支全壘打、53分打點、75得分以及28次盜壘成功。他優異的長打能力（長打率.430）與多守位特性（除捕手外均能勝任），讓他成為極佳的工具人選擇。菲茨傑拉德在今年早些時候被交易至多倫多藍鳥隊，但在被道奇隊換回前，他並未代表藍鳥隊在大聯盟出賽。根據報導，他將先前往道奇隊3A報到，隨時待命支援大聯盟。這筆交易在社群媒體上迅速延燒，尤其是灣區球迷表現得最為焦慮。《Dodgers Nation》指出，菲茨傑拉德曾在2024年球季打出極佳狀態，當時其整體攻擊指數（OPS）高達.739。不少球迷對此交易評論指出：「如果道奇隊把菲茨傑拉德變成絕對的怪物，我一點都不會意外」、「如果道奇隊真的幫助菲茨傑拉德重回之前巔峰狀態，這對於巨人隊來說將是一場終極的歷史級噩夢。」 由於道奇隊近年擅長優化被他隊放棄的球員，外界普遍好奇菲茨傑拉德是否會成為下一個在洛杉磯「破繭而出」的成功案例。伴隨這樁交易，道奇隊右投納克（Landon Knack）的傷情也隨之曝光。納克早在3月13日的牛棚練投中就感到側面不適，診斷為右側肋間肌拉傷。此次被移至60天傷兵名單，意味著道奇隊在短期內將無法動用這位投手戰力。