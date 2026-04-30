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NBA季後賽首輪上演激烈的「西區大戰」，洛杉磯湖人隊在系列賽取得三連勝聽牌後，意外遭到休士頓火箭隊強勢反撲連扳兩場。今（30）日第五戰賽後，雖然湖人以93：99惜敗，大比分追成3：2，但知名球評李亦伸仍大膽預測，湖人有望在第六戰客場完成「關門」，順利晉級西區準決賽。李亦伸直言，儘管火箭隊目前缺少當家球星杜蘭特（Kevin Durant），但這支年輕軍團展現了驚人的韌性。球評分析，火箭贏球主要靠兩大招式：身體對抗與壓迫，用強大的身體素質在對抗性上輾壓湖人。以及精準針對配角群，有效限制了肯納德（Luke Kennard）、斯瑪特（Marcus Smart）與八村壘的出手空間。他強調，這種高強度的防守針對性，讓湖人隊連兩場進攻受挫，第四戰僅得96分，第五戰更跌至93分。在缺乏配角群外線支援的情況下，詹姆斯（LeBron James）難以打出更有效率的團隊進攻。數據顯示，湖人隊前三戰的三分球命中率高達4成6，展現強大火力；然而在輸掉的第四、五戰中，命中率竟暴跌不到兩成五。第四戰三分球22投5中，命中率2成2；第五戰三分球27投7中，命中率2成6。此外，火箭隊第五戰展現了極其罕見的進攻選擇，三分球出手40次竟多於兩分球的35次，這是該隊從例行賽到季後賽首度出現的情形。這顯示火箭正採取「縮收禁區、放三分外線」的策略，迫使湖人必須在外線做出回應。儘管情勢似乎正往火箭偏移，但球評依然大膽押注「湖人第六戰晉級」。李亦伸表示，為了在客場成功關門，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）必須進行必要調整，防守端禁區防守與外線輪轉需拿捏更好平衡。進攻端肯納德、斯瑪特、八村壘以及里夫斯（Austin Reaves）必須在詹姆斯身旁打出應有水準。球評直言，湖人隊外線已連續低迷兩場，如果連三場命中率都低於兩成五，那比賽被拖入「搶七大戰」恐將是湖人的命運。然而整體而言，仍看好湖人能即時修正，在第六戰強勢晉級。