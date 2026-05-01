紐約洋基隊在剛結束的客場之旅中繳出7勝2敗的亮眼成績，目前以20勝11敗的戰績高居美聯東區榜首。儘管洋基隊展現了聯盟頂尖實力，但三壘防線的低迷表現已成球隊隱憂。美媒《Heavy Sports》近日強烈建議，洋基隊應考慮爭取亞利桑那響尾蛇隊的未來名人堂球星阿里納多（Nolan Arenado）加盟，為爭奪自2009年以來的第一座世界大賽冠軍補上最後一塊拼圖。
洋基三壘防線告急 麥克馬洪陷打擊泥淖
洋基隊目前的三壘主要由麥克馬洪（Ryan McMahon）鎮守，但他本季表現掙扎，28場出賽中打擊率僅.174，僅有2發全壘打與7分打點。數據顯示，麥克馬洪的加權得分創造值（wRC+）僅有52，整體攻擊指數（OPS）更瀕臨跌破.500大關，防禦數據同樣不理想。洋基若想在競爭激烈的季後賽走得更遠，升級三壘戰力已是刻不容緩。
未來名人堂球星阿里納多 洋基的完美解答
目前效力於響尾蛇隊的阿里納多，被公認是史上最偉大的三壘手之一。阿里納多在今年1月才剛透過交易從聖路易紅雀隊轉戰亞利桑那。本季至今，35歲的他表現依舊穩健，在26場比賽中繳出.283打擊率、4發全壘打及14分打點的成績。
阿里納多的職棒生涯輝煌，曾連續10年獲得三壘金手套獎，並多次入選全明星賽。他生涯累積打擊率.282，並擁有357支全壘打與1,198分打點。然而，他輝煌生涯中唯一的缺憾是缺乏季後賽的深度體驗，生涯至今僅參與過8場季後賽。若響尾蛇隊在交易截止日前落入賣家行列，加盟洋基隊爭取冠軍戒，對雙方而言都極具吸引力。
洋基回主場迎戰金鶯
洋基隊明日獲得難得的休兵日，隨後將於周六（5月2日）回到布朗克斯主場，與巴爾的摩金鶯隊展開新系列賽的對決。面對實力堅強的金鶯隊，洋基內野防線的發揮將是勝負關鍵。
隨著交易截止日（Trade Deadline）逐漸逼近，洋基管理層是否會採取積極行動，網羅這名生涯累積1,947支安打的未來名人堂三壘手，將是全大聯盟球迷關注的焦點。
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洋基隊目前的三壘主要由麥克馬洪（Ryan McMahon）鎮守，但他本季表現掙扎，28場出賽中打擊率僅.174，僅有2發全壘打與7分打點。數據顯示，麥克馬洪的加權得分創造值（wRC+）僅有52，整體攻擊指數（OPS）更瀕臨跌破.500大關，防禦數據同樣不理想。洋基若想在競爭激烈的季後賽走得更遠，升級三壘戰力已是刻不容緩。
未來名人堂球星阿里納多 洋基的完美解答
目前效力於響尾蛇隊的阿里納多，被公認是史上最偉大的三壘手之一。阿里納多在今年1月才剛透過交易從聖路易紅雀隊轉戰亞利桑那。本季至今，35歲的他表現依舊穩健，在26場比賽中繳出.283打擊率、4發全壘打及14分打點的成績。
阿里納多的職棒生涯輝煌，曾連續10年獲得三壘金手套獎，並多次入選全明星賽。他生涯累積打擊率.282，並擁有357支全壘打與1,198分打點。然而，他輝煌生涯中唯一的缺憾是缺乏季後賽的深度體驗，生涯至今僅參與過8場季後賽。若響尾蛇隊在交易截止日前落入賣家行列，加盟洋基隊爭取冠軍戒，對雙方而言都極具吸引力。
洋基回主場迎戰金鶯
洋基隊明日獲得難得的休兵日，隨後將於周六（5月2日）回到布朗克斯主場，與巴爾的摩金鶯隊展開新系列賽的對決。面對實力堅強的金鶯隊，洋基內野防線的發揮將是勝負關鍵。
隨著交易截止日（Trade Deadline）逐漸逼近，洋基管理層是否會採取積極行動，網羅這名生涯累積1,947支安打的未來名人堂三壘手，將是全大聯盟球迷關注的焦點。