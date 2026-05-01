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洛杉磯湖人隊與休士頓火箭隊的季後賽首輪系列賽即將進入關鍵第6戰（G6），雙方的最新傷兵名單已正式揭曉。根據ESPN知名資深記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭隊當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝傷勢確定缺席這場攸關晉級的生死戰。這對在主場連輸兩場、大比分被追至3-2的湖人隊來說，無疑獲得了極大的喘息空間。根據NBA內幕人士查拉尼亞在節目中的說法，杜蘭特目前正受到左腳踝骨挫傷（Bone Bruise）的困擾，這種傷勢至少需要兩週的康復時間。這意味著即便系列賽被火箭拖入搶七大戰，杜蘭特的出賽前景依舊不樂觀。雖然杜蘭特長期處於「出局」狀態，但火箭隊年輕核心如小賈巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）與伊森（Tari Eason）在昨日的比賽中打出了系列賽至今的最佳表現，兩人逐漸找回節奏，成為湖人隊防線的新威脅。在湖人隊方面，後衛里夫斯（Austin Reaves）已於第5戰（G5）正式復出。里夫斯自4月2日遭受二級腹斜肌拉傷後便缺陣至今，期間經歷了從個人訓練、3對3對抗到最後參與5對5全接觸訓練的嚴謹復健過程。雖然里夫斯在復出首戰投籃手感欠佳，顯示出因傷缺陣一個月後的生疏感，但他頻繁站上罰球線的侵略性仍帶給火箭隊防守端極大壓力。湖人隊目前預計在G6將繼續重用里夫斯，希望他能與詹姆斯（LeBron James）聯手帶領球隊重整旗鼓，避免被逼入搶七大戰的險境。湖人隊在第五戰慘遭逆轉，關鍵在於失誤過多與外線命中率低迷。詹姆斯賽後坦言球隊出現了太多「非受迫性失誤」，在G6前往休士頓客場豐田中心（Toyota Center）作客的情況下，如何控管情緒並發揮進攻效率，將是湖人隊能否順利關門、晉級次輪挑戰奧克拉荷馬雷霆隊的關鍵。