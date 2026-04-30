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中信兄弟今（30）日1：3不敵樂天桃猿，28歲右外野手李聖裕四局上一次關鍵失誤，平白多送2分導致輸球。實際上，李聖裕是2019年中信兄弟自培球員，生涯走得艱辛、苦熬7年爭取出賽空間，卻在生涯第100場一軍出賽出大包，招致不少批評，但羅戈九局上仍主動上前拍屁股、摸頭安慰，暖心舉動更讓象迷全哭了，1997年5月6日出生的李聖裕來自台東縣卑南鄉，三級棒球時期都在家鄉就讀，大學也就讀台東大學，並加入業餘台東綺麗珊瑚成棒隊，2019年參與選秀落榜後，以自培選手身分加入中信兄弟，經過2年努力，於2021年登上一軍。該年李聖裕獲得40場、共118打數出賽機會，他繳出打擊率2成97、OPS+101不俗成績單，隔年又有44場出賽，打擊成績稍微下滑，主要作為替補外野手、或是外野有傷兵時的第一選項，但自2023年開始出賽機會大減，季中還因為鉤狀骨骨折進入傷兵名單，近3年在一軍合計剩下13場出賽，去年更等既未獲一軍出賽機會。實際上，李聖裕在二軍也非固定先發，雖然過去2季單季都獲得破百打席，但受限於身材長打破壞力不突出，主要靠著活動力與拚勁，在外野爭取出賽機會，今年二軍出賽8場打擊率2成61，由於兄弟開季戰績不佳，加上外野有傷兵，李聖裕才睽違1年再登上一軍。本場開打以前，李聖裕過去2場其實都有安打演出，稍早正好為生涯第100場一軍出賽，就是鎮守右外野、第9棒，結果卻因致命失誤被換下場，恐怕又得回到二軍重新磨練。李聖裕提早退場後，也被拍到在場邊呆望淚崩，王威晨、王政順等人都上前安慰，九局上畫面更拍到本場先發投手羅戈，主動跟李聖裕聊天後拍屁股、摸頭與搭肩等舉動，安撫後者情緒。或許只有球員間最清楚，在光鮮亮麗的球星身後，有更多不知名的球員是在鎂光燈之外努力訓練，只為抓緊那稍縱即逝的微小機會。出生日期：1997年5月6日（28歲）身高體重：175公分、78公斤投打習慣：右投左打守備位置：外野手出生地點：中華民國臺灣省台東縣卑南鄉最高學歷：國立台東大學職棒選秀：2019年自培加盟中信兄弟效力球隊：中信兄弟一軍生涯成績：出賽100場、69支安打、15分打點、打擊率2成72