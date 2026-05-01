洛杉磯湖人昨日於主場93：99不敵休士頓火箭，系列賽3連勝後苦吞2敗，下一戰還將回到休士頓進行，整體處境危險，不僅可能被逼進搶七大戰，還恐寫下史上唯一一支被讓3追4的球隊。根據《紐約時報》報導，本場復出16投僅4中的當家後衛里夫斯（Austin Reaves）賽後沮喪坦言「狀態極差」，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後被問到里夫斯狀態時臭臉，僅以「找回節奏（Go Find The Rhythm）」4個字，下達最後通牒。
里夫斯坦言狀態極差：我沒有時間找回感覺
里夫斯自4月3日左斜肌撕裂後已缺席4周，他在賽前坦言復健過程極為艱辛，為了重返賽場花費一切精力，甚至跑遍洛杉磯各家醫院，期望提早復出，「但是很遺憾，我已經有一段時間沒打球了。」里夫斯坦言，「我希望自己有時間能找回比賽節奏，而不是像現在這樣，一下子就投入到如此激烈的比賽中。」
在里夫斯與當家球星唐西奇（Luka Doncic）缺陣期間，湖人曾取得3勝0敗絕對領先，但里夫斯本場回歸，佔據34分鐘上場時間，投籃方面16投僅4中，防守端則多次漏人被投進三分，回防也被外媒形容為「步履闌珊」，明顯跟不上季後賽的攻防節奏。
「今晚我再次踏上球場時，我甚至感到有點畏懼。」里夫斯形容自己對比賽感覺還很生疏，正試圖找回比賽感覺，「但根本沒有時間，就被推到火堆裡。」
湖人三分命中率崩盤 總教練瑞迪克「4個字」下最後通牒
湖人近2戰之所以輸球，主因跟三分命中率崩盤有關，前3戰他們擁有47%外線命中率，近2場滑落到23%。身為生涯三分率36%的射手，里夫斯手感嚴重生鏽，不僅沒能救火，更在防守端成為拖垮球隊的累贅。
當然，里夫斯低迷狀態與他本人有關，但更多的是湖人本身也沒有幫他找回狀態，尤其是教練團。賽後總教練瑞迪克被問到里夫斯的低迷表現時，只給出「找回節奏」的強硬指令，外媒形容，這並不是建議，而是里夫斯必須達成的任務。
NBA從未有3勝0敗被翻盤 湖人恐寫史上最難堪紀錄
綜觀NBA歷史，從未有球隊在季後賽3勝0敗領先下被翻盤的紀錄，但若週五在休士頓的第6戰依然無法止血，湖人將面臨被逼入搶七大戰的歷史級窘境。紐約時報最後表示，「對里夫斯而言，找回手感的時間已經所剩無幾。」
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里夫斯自4月3日左斜肌撕裂後已缺席4周，他在賽前坦言復健過程極為艱辛，為了重返賽場花費一切精力，甚至跑遍洛杉磯各家醫院，期望提早復出，「但是很遺憾，我已經有一段時間沒打球了。」里夫斯坦言，「我希望自己有時間能找回比賽節奏，而不是像現在這樣，一下子就投入到如此激烈的比賽中。」
在里夫斯與當家球星唐西奇（Luka Doncic）缺陣期間，湖人曾取得3勝0敗絕對領先，但里夫斯本場回歸，佔據34分鐘上場時間，投籃方面16投僅4中，防守端則多次漏人被投進三分，回防也被外媒形容為「步履闌珊」，明顯跟不上季後賽的攻防節奏。
「今晚我再次踏上球場時，我甚至感到有點畏懼。」里夫斯形容自己對比賽感覺還很生疏，正試圖找回比賽感覺，「但根本沒有時間，就被推到火堆裡。」
湖人三分命中率崩盤 總教練瑞迪克「4個字」下最後通牒
湖人近2戰之所以輸球，主因跟三分命中率崩盤有關，前3戰他們擁有47%外線命中率，近2場滑落到23%。身為生涯三分率36%的射手，里夫斯手感嚴重生鏽，不僅沒能救火，更在防守端成為拖垮球隊的累贅。
當然，里夫斯低迷狀態與他本人有關，但更多的是湖人本身也沒有幫他找回狀態，尤其是教練團。賽後總教練瑞迪克被問到里夫斯的低迷表現時，只給出「找回節奏」的強硬指令，外媒形容，這並不是建議，而是里夫斯必須達成的任務。
NBA從未有3勝0敗被翻盤 湖人恐寫史上最難堪紀錄
綜觀NBA歷史，從未有球隊在季後賽3勝0敗領先下被翻盤的紀錄，但若週五在休士頓的第6戰依然無法止血，湖人將面臨被逼入搶七大戰的歷史級窘境。紐約時報最後表示，「對里夫斯而言，找回手感的時間已經所剩無幾。」