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⚾2026年中職戰績表（截至4月30日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 20 14-7-0 0.667 - 2 台鋼雄鷹 19 12-10-1 0.545 2.5 3 富邦悍將 22 10-10-0 0.500 3.5 3 樂天桃猿 21 10-10-1 0.500 3.5 5 統一獅 19 10-11-1 0.476 4 6 中信兄弟 19 6-14-1 0.300 7.5

▲統一獅近期吞下2連敗，今日推出洋投獅帝芬先發，交手樂天桃猿。（圖／統一獅提供,2026.4.18）

▲台鋼雄鷹今日在臺北大巨蛋展開主場3連勝，首戰推出洋投艾速特交手中信兄弟。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

▲味全龍投手曾仁和今日迎接本季初登板，交手富邦悍將。（圖／味全龍提供）

❗️今日亞太氣溫落在28至29度、降雨機率10%，大巨蛋氣溫落在23至24度、降雨機率10%，天母氣溫落在23至24度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（1）日共有3場比賽，近期3連不勝的中信兄弟，今日北上臺北大巨蛋，交手台鋼雄鷹，由洋投勝騎士（Mario Sanchez）掛帥先發強碰艾速特（Eric Stout）；統一7-ELEVEn獅回到亞太主場，推出洋投獅帝芬（Jackson Stephens）交手樂天桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；暫居龍頭的味全龍，今日交手富邦悍將，「土虱」曾仁和本季初登板對決「屠龍手」魔力藍（Shawn Morimando）。亞太賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第5，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽5場，拿下3勝2敗，防禦率2.86。獅帝芬去年與桃猿有過1次交手，主投4.1局無失分，最終無關勝敗。桃猿目前與悍將並列第3，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽5場，拿下1勝3敗，防禦率4.20。艾菩樂去年與獅隊交手5次（4場先發），拿下1勝3敗，對戰防禦率5.81。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網大巨蛋賽事、開賽時間16：05雄鷹目前排名第2，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率1.59。艾速特去年與兄弟交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.23。兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率1.33。勝騎士去年與雄鷹交手過1次，拿下1勝，主投8局無失分，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網天母賽事、開賽時間17：05龍隊目前排名第1，今日推出土投曾仁和先發，曾仁和去年季末離開桃猿轉戰龍隊，今日交手悍將是本季初登板，去年在一軍出賽9場（3場先發），吞下1敗，防禦率10.00。本季曾仁和在二軍出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率0.60。悍將目前與桃猿並列第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率2.74。去年與龍隊交手4次，魔力藍4戰全勝，對戰防禦率2.00。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網