中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（1）日共有3場比賽，近期3連不勝的中信兄弟，今日北上臺北大巨蛋，交手台鋼雄鷹，由洋投勝騎士（Mario Sanchez）掛帥先發強碰艾速特（Eric Stout）；統一7-ELEVEn獅回到亞太主場，推出洋投獅帝芬（Jackson Stephens）交手樂天桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；暫居龍頭的味全龍，今日交手富邦悍將，「土虱」曾仁和本季初登板對決「屠龍手」魔力藍（Shawn Morimando）。《NOWnews》整理出5月1日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍亞太先發投手對戰資訊
📍亞太賽事轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊
📍大巨蛋賽事轉播資訊
📍天母先發投手對戰資訊
📍天母賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至4月30日賽後）：
獅隊推獅帝芬盼止2連敗 交手桃猿艾菩樂
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第5，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽5場，拿下3勝2敗，防禦率2.86。獅帝芬去年與桃猿有過1次交手，主投4.1局無失分，最終無關勝敗。
桃猿目前與悍將並列第3，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽5場，拿下1勝3敗，防禦率4.20。艾菩樂去年與獅隊交手5次（4場先發），拿下1勝3敗，對戰防禦率5.81。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
3連不勝兄弟推勝騎士 交手雄鷹艾速特
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第2，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率1.59。艾速特去年與兄弟交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.23。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率1.33。勝騎士去年與雄鷹交手過1次，拿下1勝，主投8局無失分，對戰防禦率0。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
曾仁和本季初登板 交手「屠龍手」魔力藍
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出土投曾仁和先發，曾仁和去年季末離開桃猿轉戰龍隊，今日交手悍將是本季初登板，去年在一軍出賽9場（3場先發），吞下1敗，防禦率10.00。本季曾仁和在二軍出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率0.60。
悍將目前與桃猿並列第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率2.74。去年與龍隊交手4次，魔力藍4戰全勝，對戰防禦率2.00。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日亞太氣溫落在28至29度、降雨機率10%，大巨蛋氣溫落在23至24度、降雨機率10%，天母氣溫落在23至24度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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⚾2026年中職戰績表（截至4月30日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|20
|14-7-0
|0.667
|-
|2
|台鋼雄鷹
|19
|12-10-1
|0.545
|2.5
|3
|富邦悍將
|22
|10-10-0
|0.500
|3.5
|3
|樂天桃猿
|21
|10-10-1
|0.500
|3.5
|5
|統一獅
|19
|10-11-1
|0.476
|4
|6
|中信兄弟
|19
|6-14-1
|0.300
|7.5
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第5，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽5場，拿下3勝2敗，防禦率2.86。獅帝芬去年與桃猿有過1次交手，主投4.1局無失分，最終無關勝敗。
桃猿目前與悍將並列第3，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽5場，拿下1勝3敗，防禦率4.20。艾菩樂去年與獅隊交手5次（4場先發），拿下1勝3敗，對戰防禦率5.81。
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MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第2，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率1.59。艾速特去年與兄弟交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.23。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率1.33。勝騎士去年與雄鷹交手過1次，拿下1勝，主投8局無失分，對戰防禦率0。
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🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出土投曾仁和先發，曾仁和去年季末離開桃猿轉戰龍隊，今日交手悍將是本季初登板，去年在一軍出賽9場（3場先發），吞下1敗，防禦率10.00。本季曾仁和在二軍出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率0.60。
悍將目前與桃猿並列第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率2.74。去年與龍隊交手4次，魔力藍4戰全勝，對戰防禦率2.00。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
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